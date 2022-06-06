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    В Израиле

    Сапир Нахум все еще не найдена, бывший муж не сотрудничает со следствием

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    Сапир Нахум все еще не найдена, бывший муж не сотрудничает со следствием
    Пресс-служба полиции Израиля

    24-летняя жительница Акко, мать двоих детей Сапир Нахум, пропавшая в минувший четверг, все еще не найдена. Задержанный полицией бывший муж женщины, видевший ее последним, отказывается сотрудничать со следствием.

    Начальник полиции Акко заявил журналистам, что полиция продолжает поиски женщины, исходя из того, что она может быть жива.

    Напомним, Сапир пропала в минувший четверг, 2 июня. В последний раз женщину видели выходящей из машины ее бывшего мужа, который отрицает, что связан с ее исчезновением.

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    Суд наложил запрет на публикацию данных мужчины, однако известно, что ему 33 года, он активный пользователь и известная личность в сети Tiktok. Также известно, что у него есть судимости. В 2011 году его приговорили к тюремному заключению за вооруженное ограбление почтового отделения. У мужчины есть судимости за вандализм и судимости, связанные с наркотиками.

    У Сапир двое детей - двухлетняя девочка и восьмимесячный мальчик. Известно, что отец детей отказывался платить алименты и в течение полугода не видел детей. По словам семьи Сапир, мужчина вновь появился только после того, как девушка потребовала у него алименты через суд.

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    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 5 Июня 2022
    Полиция задержала бывшего мужа пропавшей жительницы Акко
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