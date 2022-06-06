Полиция задержала в Тель-Авиве двух арабских нелегалов, подозреваемых в намерении совершить теракт

В ночь на понедельник, 6 июня, полиция задержала в Тель-Авиве двух палестинских арабов, жителей Шхема, подозреваемых в том, что намеревались совершить теракт.

Задержанные переданы в Общую службу безопасности (ШАБАК) для выяснения обстоятельств инцидента.

Как сообщает пресс-служба полиции, в минувшие выходные в Иерусалиме были задержаны два палестинских араба, которые выдавали себя за других людей. Житель Рамаллы был задержан на КПП на севере Иерусалима. В ходе допроса выяснилось, что он регулярно пользуется таким способом для незаконного проникновения в Израиль. Еще один задержанный, житель Абу Диса пытался представить чужое удостоверение личности.