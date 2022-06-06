adv_08 m_ar_top_1
adv_09 ar_top_1
Иерусалим:
19 - 27°
Тель-Авив:
20 - 27°
Эйлат:
27 - 37°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
$ 3.332 ₪ 3.574 ₪
Иерусалим:
19 - 27°
Тель-Авив:
20 - 27°
Эйлат:
27 - 37°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • АВТОМОБИЛИ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_07 ar_top_2
    В Израиле

    Полиция задержала в Тель-Авиве двух арабских нелегалов, подозреваемых в намерении совершить теракт

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото
    Полиция задержала в Тель-Авиве двух арабских нелегалов, подозреваемых в намерении совершить теракт
    Avshalom Sassoni/Flash90

    В ночь на понедельник, 6 июня, полиция задержала в Тель-Авиве двух палестинских арабов, жителей Шхема, подозреваемых в том, что намеревались совершить теракт.

    Задержанные переданы в Общую службу безопасности (ШАБАК) для выяснения обстоятельств инцидента.

    Как сообщает пресс-служба полиции, в минувшие выходные в Иерусалиме были задержаны два палестинских араба, которые выдавали себя за других людей. Житель Рамаллы был задержан на КПП на севере Иерусалима. В ходе допроса выяснилось, что он регулярно пользуется таким способом для незаконного проникновения в Израиль. Еще один задержанный, житель Абу Диса пытался представить чужое удостоверение личности.

    adv_10 m_ar_1

    adv_11 m_end_ar_wwh
    Ссылки по теме
    adv_12 ar_middle_wwh
    adv_13 ar_middle_yandex
    adv_14 ar_middle_mobile_yandex
    adv_15 ar_right_wwh
    adv_16 ar_right_1

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    15:52 Очередная потеря в канцелярии главы правительства: подал в отставку пресс-секретарь Беннета
    13:58 Латвия отключает российские телеканалы, из Риги начнет трансляцию "Дождь"
    13:22 ООН: с начала войны Украину покинули почти 7 млн беженцев, более 2 млн вернулись
    13:15 Полиция расследует смерть трех жильцов интерната в Холоне
    12:25 Власти Украины: в ходе военных действий погибли 32 журналиста
    11:09 Минобороны РФ опубликовало отчет о ходе "спецоперации" в Украине, идет 103-й день войны
    11:06 Полиция задержала в Тель-Авиве двух арабских нелегалов, подозреваемых в намерении совершить теракт
    10:34 Коронавирус в Израиле: около 14,5 тыс. зараженных, менее 100 в тяжелом состоянии
    adv_17 ar_right_2
    adv_18 ar_right_3
    adv_19 ar_right_4
    adv_20 ar_right_5