Юридическая реформа: борьба за место в комиссии и переговоры у президента

В коалиции и оппозиции продолжается борьба вокруг представительства в комиссии по выбору судей.

14 июня Кнессет изберет своих представителей тайным голосованием, и по обе стороны политической карты говорят о том, что итоги этих выборов зависят в первую очередь от хода переговоров в президентской канцелярии.

В коалиции продолжается дискуссия о том, предоставлять ли оппозиции место в комиссии. Накануне сообщалось, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу принял решение пойти на это, опасаясь, что в противном случае оппозиция прекратит переговоры, и митинги протеста продолжатся с новой силой.

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На Нетаниягу оказывается очень сильное давление не только со стороны министра юстиции Ярива Левина, но и со стороны других депутатов и активистов партии "Ликуд", требующих провести в комиссию двух представителей коалиции. В окружении премьер-министра заявляют, что он примет решение на следующей неделе, и оно будет зависеть от договоренностей на переговорах.

В настоящий момент четыре депутата от коалиции намерены баллотироваться в состав комиссии: депутаты Ицхак Кройзер и Лимор Сон-Армелех от "Оцма Иегудит", а также Тали Готлиб и Нисим Ватури ("Ликуд"). Депутат Кройзер заявил в интервью "Кан РЭКА", что коалиционные соглашения с "Ликудом" предусматривают предоставление "Оцма Ингудит" место в комиссии по выбору судей. В свою очередь, депутат Дани Данон ("Ликуд") заявил: "Партия власти должна прекратить пресмыкаться перед коалиционными партнерами. В комиссию по выбору судей должен войти депутат от "Ликуда"".

В оппозиции также не пришли к соглашению о едином кандидате. Карин Эльхарар ("Еш Атид"), Эфрат Райтен ("Авода") и Пнина Тамене-Шете претендуют на место в комиссии. Как сообщалось накануне, в оппозиции взвешивают возможность ротации между депутатами в этой комиссии.

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Вечером 5 июня телеканал "Решет" сообщил, что в ходе переговоров в президентской канцелярии достигнуто соглашение о компромиссе, в рамках которого оппозиция согласится на утверждение закона о юридических советниках правительства и об ограничении принципа крайней неприемлемости в обмен на гарантии правительство снять с повестки дня все остальные параграфы реформы, в том числе законопроект о комиссии по выбору судей и закон о преодолении вето БАГАЦа. В окружении президента опасаются, что данная публикация приведет к тому, что соглашение будет сорвано. Лидеры уличных протестов критикуют контуры соглашения, так как, по их мнению, нельзя полагаться на слова и обязательства премьер-министра. Сторонники реформы эти предложения тоже критикуют, так как они снимают с повестки дня главных вопроса дискуссии. По мнению журналиста Равива Друкера, даже если стороны придут к договоренности, совершенно не очевидно, что она будет реализована