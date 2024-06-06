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Израиль

Попытка проникновения террористов в Израиль со стороны Рафиаха, трое боевиков уничтожены

время публикации: 06 июня 2024 г., 08:24 | последнее обновление: 06 июня 2024 г., 08:37
Попытка проникновения террористов в Израиль со стороны Рафиаха, трое боевиков уничтожены
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ сообщает, что около пограничного забора к востоку от Рафиаха, на юге сектора Газы, была выявлена группа боевиков, приближавшихся к границе.

Боевики открыли огонь по израильским военным, завязалась перестрелка.

Двое боевиков были уничтожены ударом с воздуха, еще одного ликвидировали выстрелом из танкового орудия.

ЦАХАЛ подчеркивает, что террористам не удалось проникнуть на территорию Израиля.

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