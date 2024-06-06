Попытка проникновения террористов в Израиль со стороны Рафиаха, трое боевиков уничтожены

ЦАХАЛ сообщает, что около пограничного забора к востоку от Рафиаха, на юге сектора Газы, была выявлена группа боевиков, приближавшихся к границе.

Боевики открыли огонь по израильским военным, завязалась перестрелка.

Двое боевиков были уничтожены ударом с воздуха, еще одного ликвидировали выстрелом из танкового орудия.

ЦАХАЛ подчеркивает, что террористам не удалось проникнуть на территорию Израиля.