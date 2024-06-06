Попытка проникновения террористов в Израиль со стороны Рафиаха, трое боевиков уничтожены
время публикации: 06 июня 2024 г., 08:24 | последнее обновление: 06 июня 2024 г., 08:37
ЦАХАЛ сообщает, что около пограничного забора к востоку от Рафиаха, на юге сектора Газы, была выявлена группа боевиков, приближавшихся к границе.
Боевики открыли огонь по израильским военным, завязалась перестрелка.
Двое боевиков были уничтожены ударом с воздуха, еще одного ликвидировали выстрелом из танкового орудия.
ЦАХАЛ подчеркивает, что террористам не удалось проникнуть на территорию Израиля.