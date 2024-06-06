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Израиль

ЦАХАЛ атаковал школу UNRWA в Нусейрате, в которой скрывались террористы

время публикации: 06 июня 2024 г., 04:17 | последнее обновление: 06 июня 2024 г., 05:52
ЦАХАЛ атаковал школу UNRWA в Нусейрате, в которой скрывались террористы
Пресс-служба ЦАХАЛа

В ночь на 6 июня ЦАХАЛ сообщил, что израильские ВВС атаковали комплекс школы UNRWA в Нусейрате (в центре сектора Газы), который использовали террористы ХАМАСа, включая спецназ "Нухба", и "Исламского джихада". Некоторые из этих террористов участвовали в нападении на Израиль 7 октября.

Множество террористов в результате этой атаки было ликвидировано.

Атака была осуществлена на основании точных разведданных АМАНа и ШАБАКа под руководством командования 99-й дивизии.

ЦАХАЛ отмечает, что террористы, находившиеся в здании школы UNRWA, планировали новые атаки.

Подчеркивается, что были приняты меры для того, чтобы снизить вероятность нанесения ущерба гражданским лицам во время удара по зданию в Нусейрате.

Источники в Газе заявляют, что в результате этого удара были убиты не менее 32 человек, десятки получили ранения. Утверждается, что среди убитых и раненых много женщин и детей.

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