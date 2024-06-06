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Спецоперации в Иудее и Самарии: задержан 21 подозреваемый, в том числе 11 активистов ХАМАСа

время публикации: 06 июня 2024 г., 13:10 | последнее обновление: 06 июня 2024 г., 13:16
Спецоперации в Иудее и Самарии: задержан 21 подозреваемый, в том числе 11 активистов ХАМАСа
Пресс-служба ЦАХАЛа

6 июня силы ЦАХАЛа, сотрудники общей службы безопасности (ШАБАК) и бойцы пограничной полиции (МАГАВ) задержали 21 подозреваемого в террористической деятельности в Иудее и Самарии, среди них 11 активистов ХАМАСа. Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа.

Операции проводились в Кафр-Акабе, Дир-Джарире, Аль-Бире, Байт-Ауе, Калакасе. Конфискованы оружие (в том числе автоматические винтовки М-16) и боеприпасы.

Происходили столкновения. О пострадавших среди израильских военных не сообщается.

С начала войны (7.10.2023) на территории Палестинской автономии были задержаны более 4150 подозреваемых в терроре, более 1750 из них связаны с террористической организацией ХАМАС.

В ночь на 6 июня примерно в километре от КПП "Тайсир" (между восточной Самарией и долиной реки Иордан), на территории Палестинской автономии, взорвался заминированный автомобиль. В результате взрыва никто не пострадал.

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