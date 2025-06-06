Танго на проволоке в коалиции и возможные сценарии. Итоги политической недели

Публикацию подготовил политический обозреватель Newsru.co.il Габи Вольфсон

Поздно вечером 12 марта 2018 года тогдашний спикер Кнессета Юлий Эдельштейн вошел в канцелярию премьер-министра Биньямина Нетаниягу. Коалиционный кризис был в разгаре. Поводом к нему был, как ни забавно, закон о призыве, по поводу которого коалиция безуспешно пыталась прийти к соглашению. Атмосфера, царившая в тот вечер в коридорах Кнессета, удивительно напоминала ту, что царит в политической системе сегодня. "Если Эдельштейн пошел к Нетаниягу – все ясно, идем на выборы", – сказал мне тогдашний депутат от партии "Кулану" Рои Фолькман. А журналист Амит Сегаль опубликовал запись, в которой прощался с семьей до июня. "Увидимся после формирования правительства", – резюмировал Сегаль.

Однако выборов тогда не случилось. И не случилось их по одной единственной причине: их в коалиции не хотел никто. Именно поэтому, пройдя, а вернее проведя друг друга, а в первую очередь премьер-министра Биньямина Нетаниягу, через все круги политического ада, политики договорились отложить развод. Он произошел через восемь месяцев, когда в коалиции появился человек, выборов желавший. Звали его Авигдор Либерман. Сразу после муниципальных выборов и на фоне очередной эскалации с ХАМАСом он вышел из правительства, и через месяц коалиция рухнула.

Сегодня выборов не хочет в коалиции никто. Никому из ее участников опросы не сулят ничего радостного. Наиболее вероятный сценарий после выборов: уход партий нынешней коалиции в оппозиционную пустыню. Именно поэтому, несмотря на громогласную риторику, стороны движутся к краю пропасти очень медленно. "Мы идем выполнять приказ, но идем очень медленно, – сказал во время путча 1991 года командир одного из армейских подразделений в Москве. – Будем рады, если нас остановят". ШАС и "Яадут а-Тора" идут выполнять "приказ" своих раввинов и своих избирателей. Но более всего на свете они будут рады, если их остановят.

Ультраортодоксы и "Ликуд": танго на проволоке

Еще две недели назад в Кнессете пренебрежительно отмахтвались, когда кто-то заговаривал о коалиционном кризисе в связи с законом о призыве. "Это выстрелы из детского пистолета", – раз за разом говорили ультраортодоксальные журналисты. Судя по всему, так же относился к происходящему премьер-министр Биньямин Нетаниягу. Даже когда глава хасидского двора Гур, в который входит и глава "Агудат Исраэль" Ицхак Гольдкнопф, объявил, что прекращает сотрудничество с коалицией, там продолжали крепко спать. А когда давление начало проявляться и в решениях "Дегель а-Тора", а тем более ШАС, было уже слишком поздно.

"Мы находимся в разгаре самого серьезного кризиса, и на грани развала коалиции", – сказал корреспонденту Newsru.co.il раввин Александр Хайят, глава русскоязычного штаба партии "Дегель а-Тора". Он пояснил, что причиной кризиса является тот факт, что правительство не выполнило обещание, записанное в коалиционных соглашениях – утвердить законопроект о призыве.

В "Яадут а-Тора" пытаются держать палку с двух концов. Там отлично понимают, что законопроекта в том виде, в котором им хотелось бы, не будет. "Даже если удастся оформить законопроект юридически и провести его через комиссию, то совершенно очевидно, что БАГАЦ его отменит", – пояснил раввин Хайят. Он добавил, что Верховный суд потребует, чтобы в законе речь шла о призыве тех, кто учит Тору, а на это в "Яадут а-Тора" никогда не согласятся. При этом, понимая, что закон невозможно провести через БАГАЦ, в "Яадут а-Тора" требуют его принятия. У политики своя логика.

По другую сторону баррикады находится глава комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне Юлий Эдельштейн. В том, что касается своего политического будущего, Эдельштейн пошел ва-банк. Опытный политик не может не понимать, что в случае развала коалиции, со всех сторон будут рады возложить ответственность на него. Вечером 4 июня в политическом закулисье поползли обычные для такой ситуации слухи. "Эдельштейн уже договорился о месте у Беннета", "Эдельштейн мстит Нетаниягу через ультраортодоксов", "Эдельштейн решил развалить коалицию".

В "Яадут а-Тора" недвусмысленно заявили, что только увольнение Эдельштейна с поста главы комиссии Кнессета по иностранным и обороне может изменить их мнение и оставить в коалиции.

Не исключено, что Нетаниягу был бы очень рад выполнить это требование ультраортодоксов и покарать непослушного однопартийца-подчиненного. Есть только две проблемы: это крайне сложно и малоэффективно. Сложно это из-за популярности, которую в "Ликуде" (и не только там) приобрел Юлий Эдельштейн благодаря своей твердой позиции по закону о призыве. Не случайно министр диаспоры Амихай Шикли и другие высказались против смещения Эдельштейна. Это не значит, что Нетаниягу не может принять такое решение. Это только означает, что он столкнется с серьезными трудностями при его реализации. К тому же весьма сомнительна эффективность такого шага – смена главы комиссии ничего не изменит в раскладе сил в Кнессете. Категорические возражения все большего числа депутатов от "Ликуда" против принятия закона о призыве, оставляющего ситуацию без изменений , еще более категорические возражения против такого законопроекта в партии "Ционут Датит", заметно ограничивают пространство для маневра, которое хочет сохранить Нетаниягу. Ультраортодоксы с одной стороны, ликудники и религиозные сионисты с другой. В шахматах такая ситуация называется цугцванг – каждый ход ухудшает положение играющего.

Надеждой Нетаниягу остается Арье Дери. Тот самый Дери, которого БАГАЦ не пустил в министры в правительстве Нетаниягу, сейчас всеми силами пытается это правительство спасти. Выборы не нужны ему, выборов не хотят очень многие избиратели партии ШАС, которые зачастую более правые, чем религиозные и не в восторге от перспективы развала коалиции Нетаниягу.

В то же время, у Дери есть раввины, и вечный комплекс неполноценности сефардских ультраортодоксов по отношению к их ашкеназским коллегам. Он не может себе позволить выглядеть менее твердым борцом за статус учащихся йешив, чем "Яадут а-Тора". Поэтому в оставшееся до возможного роспуска Кнессета время Дери будет искать выход из кризиса, который позволит ультраортодоксам представить достижения и оставаться в коалиции. Недаром именно представитель ШАС Ариэль Атиас продолжает принимать участие в переговорах, в то время как представители "Яадут а-Тора" их покинули.

Что дальше? Возможные сценарии

В ультраортодоксальных партиях отлично понимают всю нелогичность торопливых шагов в сторону избирательных участков, и тем не менее, на данный момент, по крайней мере, заявляют, что не намерены отступать. "Есть красные линии, которые не поддаются логике не религиозного еврея", – сказал мне раввин Хайят. В то же время, там не забывают и о реальной политике. Раввин Хайят напомнил, что происходило во время коалиционных переговоров. "Оппозиция согласится на любые условия для того, чтобы привлечь на свою сторону ультраортодоксов", – считает он.

Так это или нет, но, если не произойдет ничего из ряда вон выходящего, то на следующей неделе начнется процесс утверждения закона о роспуске Кнессета. Вечером 5 июня Совет знатоков Торы (высший духовный орган партии "Агудат Исраэль") отдал распоряжение депутатам поддерживать роспуск. Для того, чтобы из законопроекта он стал законом необходимы четыре чтения, а сроки голосования устанавливает организационная комиссия Кнессета, председателем которой является глава коалиции Офир Кац. Это означает, что скорость процесса определяет все еще Нетаниягу. А он, в свою очередь, заинтересован только в том, чтобы сохранить коалицию целой и по возможности невредимой до конца нынешней сессии, то есть до 27 июля. В этот день депутаты разойдутся на летние каникулы. А там и осенние праздники, после которых Кнессет вполне можно распускать – даже по мнению лидеров "Ликуда". В любом случае бюджет на 2026 год вряд ли удастся утвердить, а без этого в марте будущего года Кнессет будет распущен. Так стоит ли тянуть время?

Оппозиция: подарок, которым нельзя воспользоваться

В оппозиционных партиях с удовлетворением наблюдают за происходящим в коалиции. Однако и там понимают, что угрозы угрозами, но до выборов еще далеко. Поэтому там не спешат радоваться, а продолжают отстаивать позиции, которые обозначили как наиболее электорально перспективные. В оппозиции были бы счастливы, если бы коалиция развалилась из-за закона о призыве, тем самым сделав его одной из основных тем будущей предвыборной кампании. Не исключено, что этот вопрос, наряду с темой безопасности и отношения между звеньями властей и будет в центре предвыборной кампании.

И небольшой курьез. В коалиции поспешили воспользоваться эффектом записей, опубликованных 4 июня телеканалом "Решет". Премьер-министр Нетаниягу объясняет англоязычному раввину, что смена министра обороны и начальника генерального штаба ЦАХАЛа позволяет "двигаться вперед", имеется в виду двигаться в сторону утверждения закона о призыве. Слова произнесены, еще один подарок оппозиции сделан, имиджевый ущерб причинен, а закона о призыве нет и в помине. Еще один пример того, как премьер-министр говорит всем то, что они хотят от него услышать.

Юридическая война, бесконечная история

Министр юстиции Ярив Левин заявил, что намерен вынести на голосование правительства вопрос об увольнении юридического советника Гали Баарав-Миары. На сей раз Левин намерен действовать в обход комиссии по отбору и назначению высокопоставленных фигур. По мнению Левина достаточно поддержки 75% министров предложения об увольнении для того, чтобы оно было принято. Ни у кого нет сомнений в том, что этот шаг, как и многие другие, будет заблокирован БАГАЦем, и складывается впечатление, что речь идет скорее о тактически-позиционном шаге. Левин вновь демонстрирует, что правительство не испытывает доверия к юридическому советнику. Левин надеется на то, что Баарав-Миара либо сама откажется от должности, либо борьба вокруг ее увольнения еще более обострит противостояние с Верховным судом. В обоих случаях Левин выигрывает. Нетаниягу на тему инициативы Левина не высказывался, однако лично призвал своих сторонников принять участие в демонстрации против действий юридического советника правительства. В дни юридической реформы 2023 года Нетаниягу на демонстрации не призывал.

А в окружном суде Тель-Авиве на этой неделе начался перекрестный допрос премьер-министра. У этого события нет прямых политических последствий, однако очевидно, что этот процесс напрямую влияет на происходящее в политической системе, а также на то, как долго останется в ней премьер-министр Биньямин Нетаниягу.