Глава МИДа Израиля приветствовал введение санкций администрацией Трампа против судей МУС

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар приветствовал решение администрации Трампа о введении санкций в отношении четырех судей Международного уголовного суда.

"Спасибо тебе, госсекретарь Рубио, ты прав, – написал Саар в соцсети Х. – Злоупотребление властью Международным уголовным судом и незаконное посягательство на суверенитет и национальную безопасность демократий, борющихся с терроризмом, таких как США и Израиль, необходимо прекратить".

Этот пост был опубликован после того, как государственный секретарь США Марко Рубио объявил о введении санкций в отношении четырех судей МУС. В санкционный список вошли Соломи Балунги Босса и Луис Дель Кармен Ибанес Карранса из Апелляционного отделения МУС, Рейн Аделаиде Софи Алапини Гансу и Бети Холер из Досудебного и судебного отделения.

"В качестве судей МУС эти четыре человека активно участвовали в незаконных и необоснованных действиях МУС, направленных против Америки и ее ближайшего союзника Израиля. МУС политизирован и ложно заявляет о своем неограниченном праве расследовать, предъявлять обвинения и преследовать граждан Соединенных Штатов и наших союзников", – заявил госсекретарь США.