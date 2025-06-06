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Израиль

Глава МИДа Израиля приветствовал введение санкций администрацией Трампа против судей МУС

США
МУС
МИД
Гидеон Саар
время публикации: 06 июня 2025 г., 00:59 | последнее обновление: 06 июня 2025 г., 01:00
Глава МИДа Израиля приветствовал введение санкций администрацией Трампа против судей МУС
Oren Ben Hakoon/Flash90

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар приветствовал решение администрации Трампа о введении санкций в отношении четырех судей Международного уголовного суда.

"Спасибо тебе, госсекретарь Рубио, ты прав, – написал Саар в соцсети Х. – Злоупотребление властью Международным уголовным судом и незаконное посягательство на суверенитет и национальную безопасность демократий, борющихся с терроризмом, таких как США и Израиль, необходимо прекратить".

Этот пост был опубликован после того, как государственный секретарь США Марко Рубио объявил о введении санкций в отношении четырех судей МУС. В санкционный список вошли Соломи Балунги Босса и Луис Дель Кармен Ибанес Карранса из Апелляционного отделения МУС, Рейн Аделаиде Софи Алапини Гансу и Бети Холер из Досудебного и судебного отделения.

"В качестве судей МУС эти четыре человека активно участвовали в незаконных и необоснованных действиях МУС, направленных против Америки и ее ближайшего союзника Израиля. МУС политизирован и ложно заявляет о своем неограниченном праве расследовать, предъявлять обвинения и преследовать граждан Соединенных Штатов и наших союзников", – заявил госсекретарь США.

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