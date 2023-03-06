В ЦАХАЛе опасаются расширения отказничества. "Угроза боеспособности армии"

Группа бывших командующих ВВС ЦАХАЛа обратилась с письмом к премьер-министру Биньямину Нетаниягу с призывом остановить процесс утверждения юридической реформы.

Письмо опубликовано на фоне заявления 37 из 40 летчиков одной из боевых эскадрилий ВВС об отказе явиться на тренировочные сборы на этой неделе в знак протеста против юридической реформы.

"Сила ВВС в сплоченности людей, имеющих отношение к этим войскам, людей, движимых чувством веры в справедливость своего дела, в миссию, которой они посвятили многие годы. Мы полностью поддерживаем их в этот непростой час и просим вас остановиться и как можно быстрее найти выход из создавшегося положения", – говорится в письме. Его подписали генералы-майоры запаса Амикам Норкин, Элиэзер Шкеди, Эйтан Бен-Элиягу, Идо Нехоштан, Герцль Бодингер, Дан Халуц и некоторые другие.

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Отметим, что Дан Халуц призывал к масштабным протестам против правительства еще до того, как оно было приведено к присяге.

Высшие офицеры ЦАХАЛа высказывают обеспокоенность возможностью расширения тенденции отказничества среди солдат-резервистов. Начальник генерального штаба Герци А-Леви побеседовал на эту тему с премьер-министром Биньямином Нетаниягу. "Мы являемся свидетелями явления, которое уже сейчас может повлиять на оперативную готовность подразделений ЦАХАЛа, ставит под угрозу боеспособность армии. Было ошибкой называть анархистами резервистов, принимающих участие в акциях протеста. Это было оскорбительно и только усугубило тяжелые чувства солдат", – сказал начальник генштаба.

Военные власти приняли решение не прибегать к дисциплинарным мерам в отношении летчиков-отказников.

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В политической системе звучат разные мнения по поводу сложившейся ситуации. Депутат Кнессета Матан Каана ("Махане Мамлахти"), полковник запаса и боевой летчик, заявил в интервью "Кан РЭКА", что нынешняя ситуация "разрывает его изнутри". "Это люди, которых я хорошо знаю. Отказничество недопустимо, но к этим людям необходимо прислушаться", – сказал он. А депутат Кнессета Дани Данон ("Ликуд") только резко осудил этот шаг летчиков. "Такая форма протеста недопустима", – заявил он.