Российские и пророссийские СМИ распространяют фейк о "запрете в Израиле украинской символики"

В последние дни в российских и пророссийских СМИ и телеграм-каналах стали распространять фейковую информацию о том, что в Израиле якобы за демонстрацию украинской символики, в том числе государственного флага Украины, введен штраф ("10 тысяч шекелей").

Фейк был вброшен около недели назад в TikTok-канале некого Влада – русскоязычного израильтянина, который якобы где-то об этом услышал, а потом "проверил на сайте" (название сайта не звучит). Врали об этом и другие пророссийские "блогеры".

adv_11 incontent_1

4 марта 2023 года этот фейк опубликовало пророссийское пропагандистское издание "Таврия-Херсон", объявившее о том, что "в Израиле на законодательном уровне запрещено любое использование или демонстрация украинской символики".

adv_12 m_ar_1

Тут же фейк был перепечатан пропагандистским сайтом kherson-news.ru.

И вскоре, уже 4 марта, государственное российское издание "Российская газета" опубликовало эту заведомо ложную информацию на своем сайте. "РГ", издание правительства РФ, для придания фейку достоверности сослалось не только на "херсонские новости", но и на израильскую газету "Гаарец", дав ссылку на статью годичной давности о том, что размещение вскоре после вторжения армии РФ в Украину на стенах Старого города Иерусалима подсветок с изображением флагов РФ и Украины, с "голубями мира" между ними, было подвергнуто резкой критике и подсветку убрали.

adv_13 incontent_2

Публикации в российских и пророссийских СМИ о "запрете в Израиле украинской символики" не соответствуют действительности, ни на чем не основаны и являются заведомой ложью "для внутреннего употребления". Однако в социальных сетях эту тему широко обсуждают.

adv_14 m_ar_2

С самого начала масштабного вторжения армии РФ в Украину (24 февраля 2022 года) в Израиле регулярно проходят многотысячные митинги в поддержку украинского народа. На таких мероприятиях всегда можно увидеть множество флагов Украины. Многие вывешивают украинские флаги из окон своих квартир. В целом, согласно опросам общественного мнения в Израиле, подавляющее большинство граждан на стороне Украины, а не России. Впрочем, и демонстрация российской государственной символики не возбраняется. Хотя пророссийские мероприятия, организуемые посольством РФ и аффилированными с ним общественными организациями, малочисленны и малозаметны.

Строго говоря, в Израиле никакая государственная символика не запрещена. До сих пор не принят даже закон о запрете нацистской символики. В последний раз попытка провести такой закон предпринималась в январе 2014 года депутатом Шимоном Охаойном, представлявшим НДИ. Законопроект прошел в предварительном чтении, но в дальнейшем был заморожен.

adv_15 incontent_3

За последние годы некоторые депутаты (в частности, Анат Берко и Эли Коэн из "Ликуда") выступали с инициативами о запрете демонстрации в Израиле флагов вражеских государств (речь о странах, с которыми Израиль воюет, и/или о странах, которые не признают право Израиля на существование). Но и эти законотворческие инициативы не прошли пока дальше предварительного чтения.

adv_16 m_ar_3

В 2016 году Кнессет принял "Закон о борьбе с террором". Согласно этому закону, "публичное выражение солидарности с террористом или террористической организацией, выражение сочувствия террористу, сожжение флага Израиля, публикация символики террористических организаций могут караться трехлетним тюремным заключением". На основании этого закона нынешний министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир требует запретить демонстрацию в Израиле флагов "Организации освобождении Палестины". Но и запрета на демонстрацию палестинских флагов в Израиле формально не существует, некоторые левые активисты продолжают выходить с ними на демонстрации.