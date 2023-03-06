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    В Израиле

    Кнессет утвердил в первом чтении законопроект о запрете квасного в Песах в больницах. Лапид: "Как воры в ночи"

    время публикации: | последнее обновление:
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    Кнессет утвердил в первом чтении законопроект о запрете квасного в Песах в больницах. Лапид:
    Yonatan Sindel/Flash90

    Около полуночи Кнессет утвердил в первом чтении законопроект о запрете вносить квасное на территорию больниц в дни праздника Песах.

    Это голосование состоялось по настоянию ультраортодоксальных партий.

    Закон дает руководству больниц право запрещать или разрешать проносить квасное в дни праздника Песах.

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    Лидер оппозиции Яир Лапид написал по этому поводу в Twitter: "Как воры в ночи, коалиция проголосовала за закон о квасном. Этому правительству два месяца, оно не совершило ничего для общества, но самое актуальное этой ночью – религиозное принуждение".

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    В настоящее время пронос в больницу тех или иных продуктов для находящихся в них пациентов может быть регламентирован исключительно медицинскими показателями. Как правило, вообще никакой контроль не осуществляется, но посетителям рекомендуют полагаться на диету, предлагаемую медицинским учреждением.

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