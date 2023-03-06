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    В Израиле

    "Закон о подарках" утвержден в предварительном чтении

    время публикации: | последнее обновление:
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    Yonatan Sindel/Flash90

    На пленарном заседании Кнессета утвержден в предварительном чтении закон о том, что лицо, занимающее выборную должность или находящееся на государственной службе, а также члены его семьи могут получать денежные пожертвования для оплаты услуг адвокатов или на медицинское лечение.

    За эту поправка к закону о государственной службе, которая получила название "закон о подарках", проголосовали 53 депутата. 49 проголосовали против.

    Поправка была предложена членом партии "Ликуд" Амитом Галеви.

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    Ранее юридический советник правительства Гали Баарав-Миара представила заключение, в котором указывалось, что законопроект открывает реальную лазейку для коррупции в органах власти. По ее словам, это положение может использоваться государственным служащим или лицом, находящимся на выборной должности для получения личной или иной выгоды, что противоречит действующему законодательству, призванному поддерживать чистоту власти.

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    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 5 Марта 2023
    Министры одобрили поправку к закону, названную юрсоветником лазейкой для коррупции
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