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    Израиль

    Комиссия: Нетаниягу несет личную ответственность за трагедию на горе Мерон

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    Комиссия: Нетаниягу несет личную ответственность за трагедию на горе Мерон
    David Cohen/Flash90

    Комиссия, изучавшая обстоятельства трагедии на горе Мерон, опубликовала результаты своего расследования – спустя три года после трагедии во время празднования Лаг ба-Омер, когда в результате давки 45 человек погибли и более ста получили травмы.

    Комиссия возложила ответственность за трагедию на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу. При этом комиссия воздержалась от рекомендаций в отношении главы правительства.

    Когда Нетаниягу давал показания перед комиссией, он заявлял, что не может нести ответственность за то, о чем не имел информации. В отчете опровергается это утверждение Нетаниягу и подчеркивается, что, даже если премьер не знал детали, ему было известно о том, в каком плачевном состоянии находится комплекс на горе Мерон.

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    В отношении Амира Оханы, который занимал на момент трагедии должность министра внутренней безопасности, комиссия рекомендует более не назначать Охану, которого также сочла лично ответственным за гибель людей, на этот пост.

    Комиссия также возлагает ответственность за трагедию на генерального инспектора полиции Яакова (Коби) Шабтая. В заключении сказано, что при иных обстоятельствах комиссия рекомендовала бы отправить Шабтая в отставку немедленно, однако в связи с тяжелой ситуацией в стране комиссия предлагает правительству самому выбрать момент отставки генинспектора.

    Еще один ответственный за катастрофу, согласно отчету, это раввин Яаков Авитан, который на момент трагедии занимал пост министра по делам религий.

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    Отметим, что, несмотря на длинный список высокопоставленных чиновников, которые, по мнению членов комиссии, несут личную ответственность за гибель 45 человек, в отчете нет рекомендаций о немедленной отставке кого-либо из них.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 30 Августа 2022
    Комиссия по расследованию трагедии на Мероне начинает рассылать предупредительные письма, среди "адресатов" – Нетаниягу
    // https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 21 Июля 2022
    Нетаниягу о трагедии на Мероне: "Я не могу нести ответственность за то, о чем не имел информации"
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