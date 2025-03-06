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Израиль

ЦАХАЛ возрождает молодежные сельхозпоселения для защиты границы с Иорданией

ЦАХАЛ
Иордания
время публикации: 06 марта 2025 г., 07:21 | последнее обновление: 06 марта 2025 г., 07:21
ЦАХАЛ возрождает молодежные сельхозпоселения для защиты границы с Иорданией
Hadas Parush/Flash90

После 22-летнего перерыва министерство обороны Израиля приняло решение о возрождении молодежных сельхозпоселений ("гарин НАХАЛ") с целью укрепления границы с Иорданией, сообщает "Исраэль а-Йом".

"Боевая пионерская молодежь" ("Ноар Халуци Лохем", не путать с бригадой "Нахаль") – программа, в рамках которой в ЦАХАЛ призываются группы из скаутских движений.

До 2002 года, когда было создано последнее молодежное сельхозпоселение, призывавшиеся в рамках программы сочетали службу в боевых частях с сельскохозяйственной деятельностью. После этого гражданская составляющая службы была смещена в сторону социальной и образовательной деятельности.

Последним сельхозпоселением, созданным в рамках этой программы, является поселок Мицпе-Илан, основанное скаутами "Рабочей молодежи".

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