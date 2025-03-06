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Израиль

ЦАХАЛ подтвердил нанесение авиаудара по боевикам, закладывавшим мину, на севере Газы

Газа
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 06 марта 2025 г., 15:44 | последнее обновление: 06 марта 2025 г., 15:47
ЦАХАЛ подтвердил нанесение авиаудара по боевикам, закладывавшим мину, на севере Газы
AP Photo/Ariel Schalit

ЦАХАЛ подтвердил нанесение авиаудара по нескольким подозреваемым, которые закладывали мину неподалеку от места дислокации израильских военных на севере сектора Газы.

Ранее стало известно, что ЦАХАЛ нанес авиаудар по цели в Шуджайие, на улице Багдад, на востоке города Газа, на северо-востоке сектора.

Источники в Газе сообщают об одном убитом и нескольких раненых.

Израиль
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