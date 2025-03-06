ЦАХАЛ подтвердил нанесение авиаудара по боевикам, закладывавшим мину, на севере Газы

ЦАХАЛ подтвердил нанесение авиаудара по нескольким подозреваемым, которые закладывали мину неподалеку от места дислокации израильских военных на севере сектора Газы.

Ранее стало известно, что ЦАХАЛ нанес авиаудар по цели в Шуджайие, на улице Багдад, на востоке города Газа, на северо-востоке сектора.

Источники в Газе сообщают об одном убитом и нескольких раненых.