ЦАХАЛ подтвердил нанесение авиаудара по боевикам, закладывавшим мину, на севере Газы
время публикации: 06 марта 2025 г., 15:44 | последнее обновление: 06 марта 2025 г., 15:47
ЦАХАЛ подтвердил нанесение авиаудара по нескольким подозреваемым, которые закладывали мину неподалеку от места дислокации израильских военных на севере сектора Газы.
Ранее стало известно, что ЦАХАЛ нанес авиаудар по цели в Шуджайие, на улице Багдад, на востоке города Газа, на северо-востоке сектора.
Источники в Газе сообщают об одном убитом и нескольких раненых.