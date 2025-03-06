Внимание, розыск: пропала 87-летняя Клара Корин-Кларис из Тель-Авива

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 87-летней Клары Корин-Кларис из Тель-Авива. Проживает на улице Ахимеир. Ее видели вечером 5 марта в автобусе, направлявшемся в Рамат-Ган. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшей: рост 1.55, короткая стрижка. Пользуется ходунками.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефону 100.