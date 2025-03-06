Из-за паломничества к могиле РАШБИ ожидаются пробки на дорогах, ведущих к горе Мерон

Полиция Северного округа завершила подготовку к отмечанию годовщины смерти РАШБИ (рабби Шимона бар-Йохая) на горе Мерон. Въезд автомобилей в мошав Мерон будет закрыт.

В связи с ожидающимся прибытием паломников, с раннего вечера в четверг и до утра пятницы на шоссе 89 и 866, ведущих к населенному пункту Мерон, возможны транспортныеп заторы.

Водителей, которые отправляются на паломничество, просят соблюдать указания размещенных вдоль дорог полицейских. Водителей, не принимающих участия в паломничестве, просят выбирать альтернативные маршруты.