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Израиль

Из-за паломничества к могиле РАШБИ ожидаются пробки на дорогах, ведущих к горе Мерон

Полиция
время публикации: 06 марта 2025 г., 15:14 | последнее обновление: 06 марта 2025 г., 15:14

Полиция Северного округа завершила подготовку к отмечанию годовщины смерти РАШБИ (рабби Шимона бар-Йохая) на горе Мерон. Въезд автомобилей в мошав Мерон будет закрыт.

В связи с ожидающимся прибытием паломников, с раннего вечера в четверг и до утра пятницы на шоссе 89 и 866, ведущих к населенному пункту Мерон, возможны транспортныеп заторы.

Водителей, которые отправляются на паломничество, просят соблюдать указания размещенных вдоль дорог полицейских. Водителей, не принимающих участия в паломничестве, просят выбирать альтернативные маршруты.

Израиль
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