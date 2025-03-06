Из-за паломничества к могиле РАШБИ ожидаются пробки на дорогах, ведущих к горе Мерон
время публикации: 06 марта 2025 г., 15:14 | последнее обновление: 06 марта 2025 г., 15:14
Полиция Северного округа завершила подготовку к отмечанию годовщины смерти РАШБИ (рабби Шимона бар-Йохая) на горе Мерон. Въезд автомобилей в мошав Мерон будет закрыт.
В связи с ожидающимся прибытием паломников, с раннего вечера в четверг и до утра пятницы на шоссе 89 и 866, ведущих к населенному пункту Мерон, возможны транспортныеп заторы.
Водителей, которые отправляются на паломничество, просят соблюдать указания размещенных вдоль дорог полицейских. Водителей, не принимающих участия в паломничестве, просят выбирать альтернативные маршруты.
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