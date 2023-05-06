18-я суббота протестов. Акции в десятках городов Израиля

В субботу, 6 мая, вечером, в Израиле продолжились массовые протесты против юридической реформы и правительства Нетаниягу. Это уже 18-я суббота протестов. Манифестации проходят в десятках населенных пунктах страны.

Как всегда, с 16:30 улицы, ведущие к театру "Габима" в Тель-Авиве, где проходит самая масштабная акция, были закрыты для движения транспорта, а к 18:30 протестующие начали собираться на площади возле театра и на улице Каплан.

Протестующие держат в руках израильские и радужные флаги, а группа барабанщиков движения PinkFront скандирует: "Целое поколение требует розового будущего". Также заметны плакаты с призывами к отставке министра нацбезопасности Итамара Бен-Гвира, названного "министром национального провала".

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Традиционно массовые манифестации проходят в Герцлии, Раанане, Нетании, Кфар-Сабе, Беэр-Шеве и Хайфе.

На перекрестке Каркур собрались более 2,5 тысяч манифестантов, в Модиине – более 5 тысяч.