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    В Израиле

    В Туль-Кареме убиты двое террористов, причастных к обстрелу израильских машин

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    В Туль-Кареме убиты двое террористов, причастных к обстрелу израильских машин
    Пресс-служба полиции Израиля

    Бойцы "псевдоарабского" спецподразделения МАГАВ, силы ЦАХАЛа и общей службы безопасности (ШАБАК) утром в субботу, 6 мая, осуществили действия, необходимые для ареста террористов, причастных к обстрелу израильских автомобилей в районе населенного пункта Авней Хефец (в Самарии). В ходе задержания началась перестрелка. Подозреваемые были убиты при попытке скрыться. Как сообщает пресс-служба полиции, это – Хамза Джамиль Хариуш и Самар Салах аль-Шафаи, оба в возрасте 22 лет.

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    Среди израильских бойцов никто не пострадал.

    "Бригады мучеников Аль-Аксы" пригрозили "отомстить за смерть мученика Хамзы Джамиля Хариуша", заявив, что "наш ответ на это преступление будет так же силен, как наша боль".

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    В ходе проведения этой операции были также задержаны двое причастных к стрельбе по израильским машинам: это 21-летний Мухаммад Абдель Фатах Балиди и 19-летний Ибрагим Ахмад Касба, оба – жители Туль-Карема. Ибрагим Ахмад Касба был ранен при попытке скрыться. Задержанные переданы сотрудникам ШАБАКа для допроса.

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    При осмотре здания, в котором они скрывались, были найдены две винтовки М-16, бронежилеты и патроны.

    Напомним, в результате обстрела в Самарии 2 мая был ранен израильтянин и повреждены несколько машин.

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