В Туль-Кареме убиты двое террористов, причастных к обстрелу израильских машин

Бойцы "псевдоарабского" спецподразделения МАГАВ, силы ЦАХАЛа и общей службы безопасности (ШАБАК) утром в субботу, 6 мая, осуществили действия, необходимые для ареста террористов, причастных к обстрелу израильских автомобилей в районе населенного пункта Авней Хефец (в Самарии). В ходе задержания началась перестрелка. Подозреваемые были убиты при попытке скрыться. Как сообщает пресс-служба полиции, это – Хамза Джамиль Хариуш и Самар Салах аль-Шафаи, оба в возрасте 22 лет.

adv_11 incontent_1

Среди израильских бойцов никто не пострадал.

"Бригады мучеников Аль-Аксы" пригрозили "отомстить за смерть мученика Хамзы Джамиля Хариуша", заявив, что "наш ответ на это преступление будет так же силен, как наша боль".

adv_12 m_ar_1

В ходе проведения этой операции были также задержаны двое причастных к стрельбе по израильским машинам: это 21-летний Мухаммад Абдель Фатах Балиди и 19-летний Ибрагим Ахмад Касба, оба – жители Туль-Карема. Ибрагим Ахмад Касба был ранен при попытке скрыться. Задержанные переданы сотрудникам ШАБАКа для допроса.

adv_13 incontent_2

При осмотре здания, в котором они скрывались, были найдены две винтовки М-16, бронежилеты и патроны.

Напомним, в результате обстрела в Самарии 2 мая был ранен израильтянин и повреждены несколько машин.