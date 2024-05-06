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Израиль

Подтверждены сообщения о двух тяжелораненых в результате взрыва в Метуле

время публикации: 06 мая 2024 г., 13:03 | последнее обновление: 06 мая 2024 г., 13:20
Подтверждены сообщения о двух тяжелораненых в результате взрыва в Метуле
Olivier Fitoussi/FLASH90

В результате взрыва заминированного беспилотника, запущенного террористами "Хизбаллы" из юга Ливана, критические ранения получили два человека. Продолжается обмен ударами между Ливаном и Израилем.

Напомним, ранее поступила информация о том, что из группы БПЛА-"камикадзе", выпущенных "Хизбаллой" по Израилю, один заминированный беспилотник сбить не удалось, и он попал в здание в районе Метулы.

"Хизбалла" взяла на себя ответственность за запуск беспилотников, объявив об "убитых и раненых сионистских солдатах".

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