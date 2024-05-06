Разрешено к публикации: в бою около границы Газы погиб сержант Михаэль Рузал

Разрешено к публикации: в бою около границы сектора Газы погиб 18-летний сержант Михаэль Рузал, из Ришон ле-Циона, боец ​​931-го батальона бригады "Нахаль".

Ранее сообщалось, что 5 мая в результате минометного обстрела из сектора Газы КПП и кибуца Керем Шалом погибли: старший сержант Рубен Марк Мордехай Асулин, 19 лет, из Раананы, боец батальона "Шакед" бригады "Гивати"; старший сержант Идо Теста, 19 лет, из Иерусалима, боец батальона "Шакед" бригады "Гивати"; старший сержант Таль Шавит, 21 год, из Кфар Гилади, боец 931-го батальона бригады "Нахаль".

Михаэль Рузал был тяжело ранен и позже умер в больнице. Еще один боец получил тяжелые ранения.

С начала наземной операции (с 27 октября 2023 года) в Газе погибли 267 военнослужащих.

С 7 октября, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе, около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), погибли 612 военнослужащих ЦАХАЛа.