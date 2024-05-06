Сдерот подвергся ракетному обстрелу из сектора Газы, активирован "Железный купол"

В 23:00 сигнал тревоги системы раннего предупреждения прозвучал в Сдероте и в кибуцах Ибим, Нир Ам, Мефласим, Гевим, колледже "Сапир".

Ракетный обстрел был осуществлен с севера сектора Газы.

Была активирована система ПРО "Железный купол".

Мэрия Сдерота сообщила, что в сторону города были запущены шесть ракет, две из них были перехвачены "Железным куполом", остальные упали на незастроенной местности за пределами города. В результате падения обломка ракеты во дворе жилого дома, причинен ущерб строению. На месте находятся работники муниципалитета.

Предыдущий обстрел из сектора Газы был осуществлен в 19:00.