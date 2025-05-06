Левин обвинил телеведущего Бардуго в шантаже с угрозами

Министр юстиции Ярив Левин ("Ликуд") обвинил комментатора и телеведущего Яакова Бардуго в шантаже с угрозами.

В интервью радиостанции "Галей Исраэль" Левин заявил, что Бардуго обращался к нему с личными просьбами и требованиями. "Он требовал от меня вещи, на которые ни один порядочный человек не согласится. И говорил, что, если я не выполняю его требования, то…. Я не буду цитировать его слова", – утверждает Левин.

Министр заявляет, что журналист сводит с ним счеты. "Из-за личных счетов он клевещет на меня целыми днями на любой трибуне. Это не достойно, это не уважительно. Это помогает только одному человеку, тому, кто называет себя главой Верховного суда. Он хочет, чтобы меня атаковали свои же", – добавил Левин.

Министр культуры и спорта Мики Зоар ("Ликуд") заявил, что поддерживает Левина, так как и он стал, по его словам, объектом угроз и шантажа со стороны Бардуго.

Ранее министр связи Шломо Караи ("Ликуд") утверждал, что Бардуго добивается от него назначения на высокопоставленные посты в медийных структурах. После того, как Караи ответил отказом, Бардуго, по его словам, начал кампанию оскорблений и нападок на него.