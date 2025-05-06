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Израиль

Источники: арестован лидер НФОП, освобожденный ранее в рамках сделки с ХАМАСом

время публикации: 06 мая 2025 г., 09:53 | последнее обновление: 06 мая 2025 г., 09:53
Источники: арестован лидер НФОП, освобожденный ранее в рамках сделки с ХАМАСом
Пресс-служба полиции Израиля

Источники в ПА: силы ЦАХАЛа в районе Рамаллы арестовали Уаиля Джагуба – одного из лидеров "Народного фронта освобождения Палестины", который отбывал пожизненное заключение и был освобожден после 24 лет в тюрьме в января 2025 года в рамках сделки по освобождению заложников, которых удерживали террористы в Газе.

Условием освобождения был отказ от террористической деятельности.

На каком основании арестован на этот раз Уаиль Джагуб, пока неизвестно.

Израиль
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