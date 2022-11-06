Коалиционные переговоры: должности, требования, претенденты

6 ноября глава "Ликуда" Биньямин Нетаниягу начнет беседы с представителями партий, которые войдут в будущую коалицию. Глава "Оцма Иегудит" Итамар Бен-Гвир находится на отдыхе в Эйлате, и с ним Нетаниягу встретится 7 ноября.

Официальный мандат на формирование правительства Нетаниягу получит лишь после завершения консультаций президента Ицхака Герцога с главами фракций, и ожидается, что это произойдет 10 ноября.

В минувшие выходные сообщалось, что Герцог не оставил намерений сформировать правительство национального единства при участии "Ликуда", "Махане Мамлахти" и "Еш Атид". В партии Яира Лапида президенту дали понять, что не намерены присоединяться к коалиции Нетаниягу. Аналогичный ответ был получен из окружения Бени Ганца. Несмотря на это, газета "Маарив" пишет о том, что Нетаниягу собирается оставить несколько портфелей нераспределенными для того, чтобы иметь возможность привлечь в свою коалицию дополнительные партии.

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Главным союзником Нетаниягу в процессе формирования правительства будет партия ШАС. В минувший четверг Нетаниягу долго беседовал с главой этой партии Арье Дери, а на исходе шабата сообщалось, что Нетаниягу предложил Дери "выбрать любую должность по его желанию". ШАС набравшая 11 мандатов, является крупнейшей партией в коалиции после "Ликуда" ("Ционут Датит" и "Оцма Йегудит" представляют собой две разные партии), а Дери остается наиболее опытным министром в правительстве. Скорее всего, Дери получит пост министра финансов, однако не исключено, что он предпочтет оставить эту должность Бецалелю Смотричу, чтобы не браться за экономическое министерство в период кризиса, который, судя по всему, далек от своего завершения.

Дополнительным препятствием на пути Дери к министерству может стать постановление ЦИК, согласно которому уголовные преступления, в которых признан виновным глава ШАС, не позволяют ему стать министром. В этом случае будет подан иск в БАГАЦ.

ШАС претендует также на портфели главы МВД, развития Негева и Галилеи, министерства по делам религий и министерства социального обеспечения. Министерство по делам религий находится также в сфере интересов партии "Ционут Датит".

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Бецалель Смотрич требует портфель министерства обороны или финансов. 6 ноября сообщалось, что Нетаниягу обдумывает возможность передачи минфина Смотричу с переподчинением бюджетного отдела министерству главы правительства. Не исключено, что в этом случае Смотрич откажется от требования получить минфин, и ограничится тремя министерствами "среднего уровня" важности. Речь идет о министерствах просвещения, транспорта и поселенчества.

Итамар Бен-Гвир требует, и скорее всего получит, портфель министра внутренней безопасности. Бен-Гвир требует расширить полномочия министра и предоставить ему контроль за бюджетом министерства. Он требует также увеличить бюджет полиции на 1,5 миллиарда шекелей, призвать новых полицейских и продвинуть вопрос создания Национальной гвардии в Израиле.

Как сообщают СМИ, в окружении генерального инспектора полиции Яакова Шабтая опасаются, что новый министр намерен его уволить. В связи с этим приближенные Шабтая пытаются организовать встречу с будущим министром для "урегулирования конфликта".

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В блоке "Яадут а-Тора" нет единого мнения по поводу портфелей. В "Дегель а-Тора", заявляют, что ограничатся постами замминистров. В окружении Моше Гафни отмечают, что он будет добиваться законодательного утверждения статуса замминистра с полномочиями министра. В "Агудат Исраэль", в свою очередь, намерены добиваться получения портфелей министра здравоохранения и строительства. Финансовая комиссия Кнессета также вернется под контроль "Яадут а-Тора" и Моше Гафни.

Пока неизвестно, кто получит портфель министра по делам алии и интеграции. Не исключено, что на первом этапе этот портфель останется у Биньямина Нетаниягу из расчета на то, что Пнина Тамено-Шете присоединится к правительству и вернется в министерство.

В "Ликуде" распределение портфелей начнется только после того, как завершатся переговоры с коалиционными партнерами. Однако в партии уже развернулась борьба за ведущие портфели. Исраэль Кац намерен добиваться получения портфеля министра иностранных дел или финансов. На пост министра финансов также претендует Нир Баркат.

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За пост министра обороны борются Йоав Галант и Ави Дихтер, и скорее всего министром станет Галант.

На пост министра юстиции претендуют Ярив Левин и Амир Охана. Возможно, проигравший в этой борьбе получит утешительный приз в виде министерства иностранных дел.

Еще один кандидат на пост главы минюста – Давид Амсалем – предположительно будет назначен на пост замминистра или спикера Кнессета. На эту же должность претендуют Дани Данон и Офир Акунис.

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Мири Регев заинтересована в получении портфеля министра транспорта. Мики Зоар претендует на должность министра культуры и спорта, Йоав Киш – на пост министра здравоохранения.

15 ноября Кнессет 25-го созыва будет приведен к присяге. Ранее сообщалось, что в "Ликуде" хотели бы завершить коалиционные переговоры до этого срока. Однако в настоящий момент это представляется нереальным.