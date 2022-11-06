Коалиционные переговоры: должности, требования, претенденты
6 ноября глава "Ликуда" Биньямин Нетаниягу начнет беседы с представителями партий, которые войдут в будущую коалицию. Глава "Оцма Иегудит" Итамар Бен-Гвир находится на отдыхе в Эйлате, и с ним Нетаниягу встретится 7 ноября.
Официальный мандат на формирование правительства Нетаниягу получит лишь после завершения консультаций президента Ицхака Герцога с главами фракций, и ожидается, что это произойдет 10 ноября.
В минувшие выходные сообщалось, что Герцог не оставил намерений сформировать правительство национального единства при участии "Ликуда", "Махане Мамлахти" и "Еш Атид". В партии Яира Лапида президенту дали понять, что не намерены присоединяться к коалиции Нетаниягу. Аналогичный ответ был получен из окружения Бени Ганца. Несмотря на это, газета "Маарив" пишет о том, что Нетаниягу собирается оставить несколько портфелей нераспределенными для того, чтобы иметь возможность привлечь в свою коалицию дополнительные партии.
Главным союзником Нетаниягу в процессе формирования правительства будет партия ШАС. В минувший четверг Нетаниягу долго беседовал с главой этой партии Арье Дери, а на исходе шабата сообщалось, что Нетаниягу предложил Дери "выбрать любую должность по его желанию". ШАС набравшая 11 мандатов, является крупнейшей партией в коалиции после "Ликуда" ("Ционут Датит" и "Оцма Йегудит" представляют собой две разные партии), а Дери остается наиболее опытным министром в правительстве. Скорее всего, Дери получит пост министра финансов, однако не исключено, что он предпочтет оставить эту должность Бецалелю Смотричу, чтобы не браться за экономическое министерство в период кризиса, который, судя по всему, далек от своего завершения.
Дополнительным препятствием на пути Дери к министерству может стать постановление ЦИК, согласно которому уголовные преступления, в которых признан виновным глава ШАС, не позволяют ему стать министром. В этом случае будет подан иск в БАГАЦ.
ШАС претендует также на портфели главы МВД, развития Негева и Галилеи, министерства по делам религий и министерства социального обеспечения. Министерство по делам религий находится также в сфере интересов партии "Ционут Датит".
Бецалель Смотрич требует портфель министерства обороны или финансов. 6 ноября сообщалось, что Нетаниягу обдумывает возможность передачи минфина Смотричу с переподчинением бюджетного отдела министерству главы правительства. Не исключено, что в этом случае Смотрич откажется от требования получить минфин, и ограничится тремя министерствами "среднего уровня" важности. Речь идет о министерствах просвещения, транспорта и поселенчества.
Итамар Бен-Гвир требует, и скорее всего получит, портфель министра внутренней безопасности. Бен-Гвир требует расширить полномочия министра и предоставить ему контроль за бюджетом министерства. Он требует также увеличить бюджет полиции на 1,5 миллиарда шекелей, призвать новых полицейских и продвинуть вопрос создания Национальной гвардии в Израиле.
Как сообщают СМИ, в окружении генерального инспектора полиции Яакова Шабтая опасаются, что новый министр намерен его уволить. В связи с этим приближенные Шабтая пытаются организовать встречу с будущим министром для "урегулирования конфликта".
В блоке "Яадут а-Тора" нет единого мнения по поводу портфелей. В "Дегель а-Тора", заявляют, что ограничатся постами замминистров. В окружении Моше Гафни отмечают, что он будет добиваться законодательного утверждения статуса замминистра с полномочиями министра. В "Агудат Исраэль", в свою очередь, намерены добиваться получения портфелей министра здравоохранения и строительства. Финансовая комиссия Кнессета также вернется под контроль "Яадут а-Тора" и Моше Гафни.
Пока неизвестно, кто получит портфель министра по делам алии и интеграции. Не исключено, что на первом этапе этот портфель останется у Биньямина Нетаниягу из расчета на то, что Пнина Тамено-Шете присоединится к правительству и вернется в министерство.
В "Ликуде" распределение портфелей начнется только после того, как завершатся переговоры с коалиционными партнерами. Однако в партии уже развернулась борьба за ведущие портфели. Исраэль Кац намерен добиваться получения портфеля министра иностранных дел или финансов. На пост министра финансов также претендует Нир Баркат.
За пост министра обороны борются Йоав Галант и Ави Дихтер, и скорее всего министром станет Галант.
На пост министра юстиции претендуют Ярив Левин и Амир Охана. Возможно, проигравший в этой борьбе получит утешительный приз в виде министерства иностранных дел.
Еще один кандидат на пост главы минюста – Давид Амсалем – предположительно будет назначен на пост замминистра или спикера Кнессета. На эту же должность претендуют Дани Данон и Офир Акунис.
Мири Регев заинтересована в получении портфеля министра транспорта. Мики Зоар претендует на должность министра культуры и спорта, Йоав Киш – на пост министра здравоохранения.
15 ноября Кнессет 25-го созыва будет приведен к присяге. Ранее сообщалось, что в "Ликуде" хотели бы завершить коалиционные переговоры до этого срока. Однако в настоящий момент это представляется нереальным.