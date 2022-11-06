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    В Израиле

    Смотрич обвинил ШАБАК в причастности к убийству Рабина

    время публикации: | последнее обновление:
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    Глава ультраправого блока
    Noam Revkin Fenton/Flash90

    Глава ультраправого блока "Ционут Датит" Бецалель Смотрич, выступая на специальном заседании Кнессета, посвященном 27-й годовщине убийства Ицхака Рабина, обвинил израильские спецслужбы в причастности к этому преступлению.

    "Рабина убили не слова, а подлый убийца – Игаль Амир. Охрану премьер-министра должны были обеспечить не правые, не поселенцы, не религиозные сионисты, а службы безопасности. Они не просто провалили эту задачу, при помощи безответственных манипуляций они подтолкнули убийцу к совершению преступления", – заявил он.

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    Смотрич имел в виду агента Общей службы безопасности Авишая Равива, известного под оперативным псевдонимом "Шампанское". Против него были выдвинуты обвинения в подстрекательстве Амира к убийству, однако в ходе разбирательства суд счел их недоказанными.

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    Представители Службы общей безопасности (ШАБАК) выразили возмущение заявлением Смотрича. Они отметили, что лидер "Ционут Датит" решил заняться распространением теорий заговоров именно в день смерти Рабина. Слова политика были расценены ими как поклеп на организацию, ведущую борьбу с террором и защищающую граждан.

    На специальном заседании выступили также премьер-министр Яир Лапид и лидер "Ликуда" Биньямин Нетаниягу, которому предстоит сменить его на посту главы правительства. Оба политика говорили о необходимости восстановить единство народа.

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    "Тот, кто верит в израильскую демократию, когда побеждает, должен верить в нее и тогда, когда проигрывает. Многие говорят, что это конец для страны, но они ошибаются", – заявил Лапид, добавив, что "Еш Атид" не войдет в правительство Нетаниягу.

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    "После окончания избирательной кампании мы должны выйти из траншей и начать работать вместе. Разногласия никуда не денутся – и это нормально. Идейные разногласия – основа демократии. Можно спорить, но нельзя забывать о том, в чем мы соглашаемся", – сказал лидер "Ликуда".

    На заседании выступили также президент Ицхак Герцог и лидеры израильских партий. Когда на трибуну Кнессета поднялась председатель Аводы Мерав Михаэли, на днях обвинившая Лапида в поражении на выборах, тот демонстративно покинул зал заседаний.

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