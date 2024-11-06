Операции ЦАХАЛа в Самарии: ликвидированы двое террористов. Видео

Силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), пограничной полиции (МАГАВ) и общей службы безопасности (ШАБАК) продолжают действовать в северной Самарии – от Дженина до Туль-Карема.

За последние сутки в Кабатии (к югу от Дженина) и в Нур аш-Шамсе (к востоку от Туль-Карема) были ликвидированы двое террористов, в их числе Мажди Хамзу Ахмада Шакиру, который был одним из лидеров боевиков в Дженине.

Арестовано множество разыскиваемых по подозрению в причастности к террористической деятельности, уничтожена лаборатория по производству взрывчатых веществ, обнаружено оружие, нейтрализованы мины.

В ходе операции были легко травмированы двое военнослужащих. Госпитализация не потребовалась.