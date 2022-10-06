Источник: Лапид отверг поправки Ливана к проекту соглашения

Высокопоставленный источник в правительстве Израиля сообщает, что премьер-министр Яир Лапид был проинформирован о деталях новых существенных изменений, которые Ливан стремится внести в соглашение, и отдал распоряжение переговорной группе отклонить их.

Премьер-министр Лапид ясно дал понять, что Израиль не пойдет на компромисс в вопросах своей безопасности и не поступится своими экономическими интересами, даже если это будет означать, что соглашения в ближайшее время не будет, сообщает источник.

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Высокопоставленный чиновник добавил: "Израиль будет добывать газ на буровой "Кариш", как только это станет возможным. Если "Хизбалла" или кто-то еще попытается повредить буровую или угрожать нам – переговоры по морской границе немедленно прекратятся, и Хасану Насралле придется объяснять гражданам Ливана, почему у них нет газового месторождения и экономического будущего".

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Сегодня состоится заседание военно-политического кабинета, на котором будет обсуждаться соглашение.

Напомним, что, по данным СМИ, Израиль дал согласие передать Ливану все 860 кв.км спорной территории эксклюзивной экономической зоны в средиземном море, за исключением пятикилометровой прибрежной зоны, где граница должна проходить севернее.

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Газета The Marker сообщила, что в рамках переговоров об установлении морской границы с Ливаном правительство Израиля согласилось сократить израильскую долю прав на структуру "Кана" до 17%. Напомним, что ранее в рамках компромисса, продвигавшегося США, израильская доля должна была составлять 45% прав. Обозреватель издания The Marker Ави Бар-Эли отмечает, что, если подтвердятся прогнозы о нахождении в структуре месторождения газа с максимальной оценкой в 120 миллиардов кубометров, новое соглашение будет означать потерю 2-4 миллиардов долларов государственных доходов.

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5 октября стало известно, что Ливан передал американскому посреднику Амосу Хохштейну свои поправки к черновику "морского соглашения" с Израилем. Об этом сообщала израильская радиостанция "Кан Бет".

На этой неделе ливанская газета "Аль-Ахбар", отражающая позицию "Хизбаллы", написала, что ливанское руководство выразило несогласие с несколькими пунктами предложенного администрацией США соглашения о демаркации морской границы с Израилем. Прежде всего, официальный Бейрут выступает против создания морской зоны безопасности, которая будет находиться под израильским контролем. Он отказывается признавать так называемую "линию буев" – морскую границу, в одностороннем порядке установленную Израилем в 2000 году. Во-вторых, Ливан требует, чтобы из соглашения были исключены упоминания о необходимости демаркации сухопутной границы. Подчеркивается, что ливанское руководство готово к диалогу об этом с ООН, но не к переговорам с Израилем. В-третьих, Бейрут считает недопустимой увязку между заключением соглашения и началом разработки месторождения "Кана" французской компанией TotalEnergies. Работы не должны зависеть от желания врага начать добычу на месторождении "Кариш"", – отмечает рупор ливанских террористов. Четвертое требование – категорический отказ от совместной с Израилем церемонии подписания в Накуре, за проведение которой выступают Израиль и США. Документ будет подписан ливанской стороной, а затем через представителя ООН передан для подписания израильской, находящейся в другом помещении. Кроме того, Ливан требовал заменить в договоре упоминание американских санкций на международные санкции.

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Экономические аспекты соглашения по морской границе с Ливаном

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Линия 1: самый северный вариант границы эксклюзивной экономической зоны, на которую претендует Израиль. Линия основана на наложении границ по договорам Ливана с Кипром и Кипра с Израилем. Она не имеет международного признания и в Иерусалиме настаивали на ней только как на исходной точке для переговоров.

Линия 23: самый южный вариант границы, выдвигавшийся Ливаном на всем протяжении переговоров и предлагавшийся ООН. Израиль был готов рассматривать его как исходную точку переговоров ливанской стороны.

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Линии 1 и 23 образуют треугольник морской поверхности площадью 860 квадратных километров.

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Линия 29: вариант границы значительно южнее линии 23, который в 2020 году внезапно предложила ливанская делегация. Вариант был категорически отвергнут Израилем и США, что привело к свертыванию переговоров.

"Кариш" – газовое месторождение в эксклюзивных экономических водах Израиля, содержащее 60-80 миллиардов кубометров газа. Расположено южнее линии 23, и потому никогда не рассматривалось Израилем и мировым сообществом как спорная территория. Линия 29 проходит по территории месторождения.

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"Кана" – геологическая структура, ранее известная как "Сидон", в которой могут находиться запасы газа. А могут и не находиться. Предположение о газе делается на схожести со структурами, в которых были найдены месторождения "Афродита", "Тамар" и "Левиатан". Речь не идет о подтвержденном месторождении, несмотря на все заголовки. Структура начинается севернее линии 1, то есть в бесспорных территориальных водах Ливана, и заканчивается южнее линии 23, то есть в бесспорных территориальных водах Израиля.

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Израиль никогда не рассматривал линию 29 как предмет для переговоров, поэтому заявление премьер-министра Яира Лапида о том, что по проекту договора "Кариш" останется у Израиля, лишено смысла. Оно изначально было полностью израильским. Как максимум, стоял вопрос безопасности его разработки под угрозой ракетных обстрелов.

В случае, если подтвердится, что Израиль принял требование Ливана по линии 23 (текст договора пока не опубликован), это будет означать, что Ливану удалось, потребовав вдвое больше, получить в качестве уступки то, что он хотел изначально. Вместе с тем, часть структуры "Кана", пусть и меньшая, останется в территориальных водах Израиля.

Нахождение месторождения полезных ископаемых на территории нескольких стран – не редкость. Геология часто не согласуется с политической географией. Израиль и Кипр уже десять лет не могут решить спор о разработке месторождения "Афродита"/"Ишай". Часто в таких случаях разработка осуществляется совместно. В случаях недоговороспособности одна из сторон может предложить другой выкупить ее права на разработку. Именно такое предложение недавно сделала Кипру министр энергетики Израиля Карин Эльхарар (месторождение "Ишай" составляет пятнадцатую долю месторождения "Афродита"). Судя по утечкам, в проекте договора предлагается третий вариант – поиск газа и разработка месторождения будет поручена французской компании Total, которая и будет выплачивать Израилю долю доходов от добычи газа.

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Собственное газовое месторождение действительно является на данный момент спасением для экономики Ливана, стремительно скатывающегося к состоянию несостоявшегося государства (failed state). Однако даже если газ в структуре "Кана" будет найден, неизвестно, в каких он будет найден объемах. И даже если речь будет идти о рентабельной разработке, пройдет еще пять лет от первого бурения до начала промышленной добычи газа. Поэтому ни о каком быстром улучшении экономического состояния Ливана благодаря договору говорить не приходится.