"Я считаю, что Нетаниягу должен был освободить свое место". Интервью с Айелет Шакед

В преддверии выборов в Кнессет 25-го созыва лидер партии "Байт Иегуди", министр внутренних дел Израиля Айелет Шакед ответила на вопросы редакции NEWSru.co.il.

Беседовала Алла Гаврилова.

Госпожа Шакед, прежде, чем перейти к беседе о предстоящих выборах, я хочу поговорить с вами на тему, которая напрямую касается многих наших читателей. Вы голосовали на заседании правительства за программу, призванную облегчить процесс репатриации россиянам с правом на возвращение.

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На этом заседании правительства мы голосовали за то, чтобы перевести бюджет на эту программу, да. А после, на заседании министерской комиссии, мы с министром алии и интеграции приняли несколько решений, призванных помочь этим людям въехать в страну как можно скорее. В частности, мы поручили агентству "Натив" возобновить прием онлайн-заявок на ускоренную репатриацию из России.

То есть, вы считаете, что наша страна должна облегчить процесс репатриации подлежащим Закону о возвращении гражданам России, которые в срочном порядке сейчас пытаются сделать алию?

Безусловно. У нас сейчас есть шанс принять большую алию из России, и мы должны сделать все, чтобы им помочь.

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А гражданам Израиля, которые до сих пор жили в России и сейчас приняли решение вернуться в Израиль, на ваш взгляд, тоже следует помочь это сделать?

Если они граждане, то я не вижу никаких проблем. Конечно, мы хотим, чтобы они вернулись в страну.

Но те из них, которые успели за границей обзавестись семьей, не могут ввезти эту семью в Израиль. Вам наверняка известно, что израильтянин, проживавший за границей и сочетавшийся там браком, должен подать документы на въезд его семьи в консульстве по месту жительства. Но в России сейчас пробиться в консульство невозможно – именно по этой причине вы пытаетесь облегчить процесс получения гражданства российским евреям, давая им возможность подавать документы на репатриацию уже здесь. Однако граждане Израиля, которые не успели зарегистрировать в консульстве свои семьи, оказываются "за бортом".

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Они могут пройти процесс СТУПРо уже в Израиле.

Пограничная служба не впускает их в Израиль, потому что вы не дали им такого распоряжения, хотя в свое время дали соответствующее распоряжение в отношении израильтян, проживавших в Украине. Вы наверняка читали публикации о том, как десятки жен и мужей израильтян сейчас "заворачивают" на границе. Об этом сообщают уже не только русскоязычные СМИ.

Я не получала никаких обращений по этому поводу. Конечно, мы должны дать гражданам Израиля возможность вернуться в страну вместе с семьями, и я проверю, как это можно сделать.

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Надеемся, что так и будет. Давайте перейдем к политике. Вы начали свою политическую карьеру в 2012 году с того, что вместе с Нафтали Беннетом попытались бросить Нетаниягу вызов справа. В 2021 году вы вошли в правительство, которое вытеснило Нетаниягу слева. Потом вы говорили, что вы за правительство национального единства. Сейчас говорите, что Нетаниягу нужна сильная Шакед. Госпожа Шакед, объясните, пожалуйста, свою позицию.

Моя позиция за эти годы не изменилась. Мы всегда бросаем вызов Нетаниягу справа, это совершенно необходимо. Это правительство было создано, потому что другое создать было невозможно – никто не хотел строить коалицию с Биньямином Нетаниягу. И сначала мы хотели создать правительство с ним, а когда он этого сделать не смог, создали это правительство. И все эти годы продолжали спорить с ним справа.

Я хочу напомнить, что Нетаниягу освобождал террористов "с кровью на руках", заморозил строительство поселений и Иудее и Самарии и обещал создать Палестинское государство. Поэтому нам так важно "тянуть" его вправо.

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"Байт Иегуди" позиционирует себя как правая партия, которая при этом идет с Нетаниягу. Таких партий вполне достаточно, и они растут на глазах. При этом есть целый сегмент избирателей, которые хотят видеть сильную правую партию, но не хотят при этом видеть Нетаниягу главой правительства. Вы могли бы представлять их голос. Почему вы этого не захотели? Почему вы не боретесь за голоса тех, кто разделяет вашу идеологию, но категорически не хочет видеть Нетаниягу на месте премьера?

Я не верю в бойкоты. Я считаю, что Нетаниягу должен был освободить свое место. Но он его не освобождает. А я не диктую "Ликуду", кто будет его возглавлять. Поэтому правый избиратель, который хочет видеть в правительстве не только те партии, которые находятся в кармане у Нетаниягу, должен голосовать за "Байт Иегуди".

Кроме того, в отличие от ультраортодоксальных партий и от радикально религиозной "Ционут Датит", мы за иудаизм, который сближает. Мы придерживаемся умеренных взглядов в том, что касается религии. Мы провели реформу кашрута, поставили женщин на ключевые посты вместо ультраортодоксов. Поэтому все, кто считают себя правыми, но не хотят быть в кармане у Биби, могут найти свой дом именно в "Байт Иегуди".

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Таких людей действительно так мало или они вам просто не верят? До выборов меньше месяца, а вы, по всем опросам, не проходите электоральный барьер.

По последним опросам у нас уже 2,5 процента голосов. То есть, три мандата. Почему пока всего три? Потому что люди пока еще не поняли, что мы заново создали "Байт Иегуди". У нас очень серьезный, идеологический список. Люди должны понять, что у них есть дом. Именно люди правых взглядов, которые не хотят плясать под дудку Нетаниягу. И они поймут, что этот дом стабилен, и что мы идем до конца.

Что должно произойти, чтобы вы все-таки сошли с дистанции? Допустим, вы так и не подниметесь в опросах.

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Я не сойду с дистанции. Повторяю – мы идем до конца. "Байт Иегуди" – это правая партия, которая ценит интересы государства и представляет интересы огромной общины, и на нас лежит большая ответственность.

Насчет ответственности. Вы недавно попросили прощения у своих избирателей. Это было очень искреннее обращение, и вряд ли у кого-то есть основания сомневаться в вашей честности в этот момент. Почему же вы все-таки пошли на шаг, за который вам пришлось извиняться?

Я попросила прощения за то, что нам пришлось нарушить обещания нашим избирателям, чтобы создать правительство. Почему я это сделала? Потому что не было другого выхода. Мы стояли на перепутье. Я пыталась сделать все возможное для создания правого правительства, но Смотрич и Саар на это не соглашались. И я должна была решить – поддержать главу моей партии и создать правительство, которое наконец проведёт бюджет и начнет функционировать, или пойти еще на одни выборы. И я выбрала путь – вывести страну из кризиса. Мы провели бюджет, укрепили экономику, сократили госдолг, укрепили наши позиции против ХАМАСа. Я запустила процесс создания в Негеве 14 еврейских поселений, чтобы усилить еврейское присутствие среди бедуинских поселков. Мы предприняли ряд важнейших реформ, но нельзя игнорировать то, что многие наши избиратели были уязвлены наши шагом. А как только я взяла бразды управления партией в свои руки, я привела ее обратно, в правый блок.

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При этом я неоднократно повторяла, что предпочитаю широкое правое правительство правительству узкому. Правительство 61-го или 62-х, как правило, долго не держится, поэтому я хочу видеть широкое и стабильное правительство.

Вы будете ради этого готовы сидеть в правительстве с левыми или арабскими партиями?

В этом не будет необходимости. Если "Байт Иегуди" пройдет электоральный барьер, у нас будет правое правительство, к которому смогут присоединиться такие партии как НДИ или "Махане Мамлахти". Да, они сейчас говорят, что не согласны быть в правительстве Нетаниягу, но что поделаешь, если он возглавляет сейчас самую крупную партию правого блока – "Ликуд" нельзя бойкотировать.

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Допустим, вы пройдете электоральный барьер и войдете в правительство. Какой пост вы хотите в нем занимать?

Пост министра юстиции. В основном чтобы решить проблему насилия и преступности на национальной почве в арабском секторе. Я сейчас как раз еду в поселение Мехола в Иорданской долине, где в Йом Кипур террористы подожгли сельскохозяйственные угодья. Это называется экономическим терроризмом. И государство должно бороться с такой преступностью на националистической почве в арабском секторе – с экономическим терроризмом, с "крышеванием", с сексуальными домогательствами на юге страны, с нелегальным оружием.

В еврейском секторе преступности на национальной почве – в частности, сельскохозяйственного терроризма, нет?

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Нельзя сравнивать масштабы. Конечно, надо бороться с преступностью на национальной почве с обеих сторон. И вносить соответствующие поправки, ужесточив законодательство. Это явление приняло форму кризиса и, следовательно, меры борьбы с ним должны быть более радикальными.

Как вы думаете, много ли ваших избирателей среди русскоязычных израильтян? Вы практически не ведете избирательную кампанию в этом секторе. Вы с прошлых выборов не давали развернутых политических интервью русскоязычным СМИ. Вы не считаете это упущением?

Я давала интервью, в частности NEWSru.co.il. И да, я считаю, что среди русскоязычных израильтян есть много наших избирателей. Думаю, полуторное поколение точно может найти свой дом в "Байт Иегуди". Ведь большинство представителей полуторного поколения – работающие люди, правые капиталисты. А мы – самая правая с точки зрения экономики партия. Мы капиталисты, мы верим в свободный рынок. Кроме того, в большинстве своем представители полуторного поколения придерживаются правых взглядов. По совокупности всех этих причин именно в "Байт Иегуди" полуторное поколение может найти свой дом.

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Какие у вас сейчас отношения с Нафтали Беннетом?

Нормальные. Мы вместе работаем. Он сменный глава правительства, я министр. Мы недавно обсуждали соглашение с Ливаном, отношения вполне нормальные.

Думаете, вы еще вернетесь вместе в политику?

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Я не знаю. Я никуда не уходила. Он решил взять перерыв, а я – остаться и бороться. Что будет в будущем, я не знаю.