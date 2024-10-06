Данные ЦСБ: около половины покинувших Израиль в 2023 году – репатрианты последних лет

Несколько недель назад Центральное статистическое бюро опубликовало отчет о количестве выезжающих из Израиля на длительный срок граждан за 2023 год. В соответствии с этим отчетом, разрыв между количеством покинувших страну израильтян и количеством израильтян, вернувшихся после длительного пребывания за рубежом, увеличился.

Однако сайт Ynet, проанализировав данные ЦСБ, делает вывод: большинство из тех, кто покидает Израиль в последние годы, являются новыми репатриантами, а не израильтянами по рождению. Причем большинство из них – репатрианты последних лет.

В публикации Натаниэля Фишера отмечается: примерно треть уехавших из Израиля в 2023 году – репатрианты 2022 года, еще 12% – репатрианты 2017-2021 годов. Причем, судя по всему, многие уехавшие не планировали жить в Израиле.

Эти данные, как подчеркивается в статье, ни в коей мере не свидетельствуют о стремлении израильтян покинуть свою страну, но явно указывают на необходимость улучшения условий для новых репатриантов, недавно прибывших в Израиль. Кроме того, вновь поднимается вопрос о "паспортной алие".

Данные ЦСБ Израиля

В 2023 году Израиль покинули на длительный срок 55300 израильтян, и лишь 27800 израильтян вернулись после длительного пребывания за границей. Большая часть покинувших страну это мужчины (52%, или 28,8 тысяч уехавших), в большинстве своем холостяки. Среди покинувших Израиль было 48% женщин (26,5 тысяч).

Из расчета на каждую тысячу мужчин, 5,9 мужчин покинули Израиль в 2023 году, среди женщин этот показатель составляет 5,4 на тысячу женщин. Больше всего покинувших Израиль это люди от 25 до 44 лет, то есть, на пике трудоспособности. Значительная часть уехавших – люди с высшим образованием, особенно в таких областях, как высокие технологии и экономика. Средний возраст уехавших мужчин – 30,7 лет, женщин – 32,5 лет.

В отчетный период Израиль покинули 8,1 тысяча детей с рождения до девятилетнего возраста, и 6,3 тысячи подростков (10-19 лет). 11,8 тысячи уехавших на длительный срок – люди в возрасте от 20 до 29 лет включительно, 10,5 тысяч – в возрасте от 30 до 39 лет. 7,4 тысячи покинувших Израиль это люди от 40 лет до 49 лет, 4,6 тысяч – представители возрастной категории 50-59 лет. 3,7 тысяч уехавших на длительный срок – люди от 60 до 69 лет, и 3 тысячи – граждане Израиля старше 70-летнего возраста.

Центральное статистическое бюро изменило метод расчета количества покинувших Израиль на длительный срок: если ранее учитывались те, кто отсутствовал год и более, то с 2023 года покинувшими страну на длительный срок считаются те, кто отсутствовал 275 и более дней в течение трехлетнего срока. Таким образом, статистики стремятся лучше отразить современные реалии, когда многие стремятся уезжать часто, но на меньшие периоды времени.