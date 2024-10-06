ДТП на севере Негева: погибла женщина

Утром 6 октября на 334-й дороге около Рухамы (северо-западный Негев) столкнулись три автомобиля. В результате аварии были травмированы четыре человека. Одна из пострадавших, женщина примерно 35 лет, от полученных травм скончалась.

Трое пострадавших, всем около 40 лет, доставлены в больницу "Сорока" в состоянии средней тяжести.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.