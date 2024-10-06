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Израиль

ДТП на севере Негева: погибла женщина

время публикации: 06 октября 2024 г., 08:35 | последнее обновление: 06 октября 2024 г., 08:49
ДТП на севере Негева, некоторые пострадавшие в тяжелом состоянии
Пресс-служба МАДА

Утром 6 октября на 334-й дороге около Рухамы (северо-западный Негев) столкнулись три автомобиля. В результате аварии были травмированы четыре человека. Одна из пострадавших, женщина примерно 35 лет, от полученных травм скончалась.

Трое пострадавших, всем около 40 лет, доставлены в больницу "Сорока" в состоянии средней тяжести.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.

Израиль
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