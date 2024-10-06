Действия ЦАХАЛа в Газе в ночь на 6 октября: атакованы штабы ХАМАСа в школе и мечети, десятки убитых

В ночь на 6 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала от источников в Газе и пресс-службы ЦАХАЛа.

Судя по имеющейся информации, ночью удары наносились по целям на севере, в центре и на юге сектора Газы.

На севере сектора: артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели в районе Шейх Радуан; артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели в районах Ас-Сира и Зайтун, на юго-востоке города Газа; ЦАХАЛ нанес удар по зданию школы "Аш-Шафи" в города Газа, есть убитый и раненые; ВВС ЦАХАЛа атаковали цель в Джабалии; квадрокоптеры ЦАХАЛа атаковали цели в Джабалии.

В центре сектора: ВВС ЦАХАЛа атаковали цели в Дир аль-Балахе.

На юге сектора: ЦАХАЛ нанес удар по дому семьи Каблан в восточной части Хан-Юниса, есть убитый и раненые.

ЦАХАЛ сообщает, что израильские ВВС атаковали штаб ХАМАСа, располагавшийся на территории, где ранее находилась школа "Ибн Рушд" в Дир аль-Балахе, в центральной части сектора Газы. Также был атакован штаб террористов в мечети "Шахда Аль-Акса" в Дир аль-Балахе. Источники в Газе сообщают о десятках погибших, заявляя, что среди них много гражданских, включая детей.