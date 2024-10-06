В больнице умер военнослужащий, пострадавший в бою в секторе Газы

В воскресенье, 6 октября, в больнице была констатирована смерть Нира Давида Хадада – бойца 129-го батальона 8-й бронетанковой бригады ЦАХАЛа, который получил ранения и очень тяжелое отравление дымом в бою в районе "оси Нецарим" в Газе 15 июня этого года после попадания противотанкового снаряда в его танк.

В том же бою погиб капитан резерва Эйтан Коплович, 28 лет, из Иерусалима.

О смерти Нира Давида Хадада сообщили сайты "Сругим", "7-й канал" и "Кипа".

Похороны состоятся сегодня в 18:30 на военной части кладбища "Сгула" в Петах-Тикве.

Известно, что Нир Давид Хадад жил в Бней-Браке, учился в ешиве Атниэль. Был женат.

После боя, в котором погиб его командир, Хадад был доставлен в госпиталь в сознании. Ему сделали операцию, и была надежда на улучшение состояния. Однако позже состояние пострадавшего ухудшилось, и врачи были вынуждены констатировать его смерть