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Израиль

В больнице умер военнослужащий, пострадавший в бою в секторе Газы

время публикации: 06 октября 2024 г., 14:18 | последнее обновление: 06 октября 2024 г., 14:38
В больнице умер военнослужащий, пострадавший в бою в секторе Газы
Фото: ישיבת ההסדר עתניאל

В воскресенье, 6 октября, в больнице была констатирована смерть Нира Давида Хадада – бойца 129-го батальона 8-й бронетанковой бригады ЦАХАЛа, который получил ранения и очень тяжелое отравление дымом в бою в районе "оси Нецарим" в Газе 15 июня этого года после попадания противотанкового снаряда в его танк.

В том же бою погиб капитан резерва Эйтан Коплович, 28 лет, из Иерусалима.

О смерти Нира Давида Хадада сообщили сайты "Сругим", "7-й канал" и "Кипа".

Похороны состоятся сегодня в 18:30 на военной части кладбища "Сгула" в Петах-Тикве.

Известно, что Нир Давид Хадад жил в Бней-Браке, учился в ешиве Атниэль. Был женат.

После боя, в котором погиб его командир, Хадад был доставлен в госпиталь в сознании. Ему сделали операцию, и была надежда на улучшение состояния. Однако позже состояние пострадавшего ухудшилось, и врачи были вынуждены констатировать его смерть

Израиль
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