ЦАХАЛ атаковал штабы ХАМАСа в центре Газы, располагавшиеся в школе и в мечети
время публикации: 06 октября 2024 г., 03:21 | последнее обновление: 06 октября 2024 г., 05:25
ЦАХАЛ сообщает, что израильские ВВС атаковали штаб ХАМАСа, располагавшийся на территории, где ранее находилась школа "Ибн Рашид" в Дир аль-Балахе, в центральной части сектора Газы.
Также был атакован штаб террористов в мечети "Шахда Аль-Акса" в Дир аль-Балахе.
Подчеркивается, что было сделано все возможное для минимизации ущерба мирному населению.