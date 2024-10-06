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Израиль

ЦАХАЛ атаковал штабы ХАМАСа в центре Газы, располагавшиеся в школе и в мечети

время публикации: 06 октября 2024 г., 03:21 | последнее обновление: 06 октября 2024 г., 05:25
ЦАХАЛ атаковал штабы ХАМАСа в центре Газы, располагавшиеся в школе и в мечети
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ сообщает, что израильские ВВС атаковали штаб ХАМАСа, располагавшийся на территории, где ранее находилась школа "Ибн Рашид" в Дир аль-Балахе, в центральной части сектора Газы.

Также был атакован штаб террористов в мечети "Шахда Аль-Акса" в Дир аль-Балахе.

Подчеркивается, что было сделано все возможное для минимизации ущерба мирному населению.

Израиль
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