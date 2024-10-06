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Израиль

ЦАХАЛ объявил о расширении гуманитарной зоны в секторе Газы

время публикации: 06 октября 2024 г., 08:07 | последнее обновление: 06 октября 2024 г., 08:11
ЦАХАЛ объявил о расширении гуманитарной зоны в секторе Газы
Пресс-служба ЦАХАЛа

Утром 6 октября 2024 года ЦАХАЛ объявил о расширении гуманитарной зоны Аль-Мауаси в западной части сектора Газы. Эта зона включает в себя полевые госпитали, палаточные комплексы, склады продовольствия, воды, медикаментов и медицинского оборудования.

Вновь открыты два маршрута гуманитарной эвакуации с севера сектора Газы: один по дороге Салах ад-Дин, другой – по дороге Ар-Рашид (вдоль моря).

Кроме того, ЦАХАЛ опубликовал карты потенциальных зон эвакуации палестинского населения на севере сектора Газы.

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