ЦАХАЛ объявил о расширении гуманитарной зоны в секторе Газы

Утром 6 октября 2024 года ЦАХАЛ объявил о расширении гуманитарной зоны Аль-Мауаси в западной части сектора Газы. Эта зона включает в себя полевые госпитали, палаточные комплексы, склады продовольствия, воды, медикаментов и медицинского оборудования.

Вновь открыты два маршрута гуманитарной эвакуации с севера сектора Газы: один по дороге Салах ад-Дин, другой – по дороге Ар-Рашид (вдоль моря).

Кроме того, ЦАХАЛ опубликовал карты потенциальных зон эвакуации палестинского населения на севере сектора Газы.