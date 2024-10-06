ЦАХАЛ: начата операция по ликвидации террористов в Джабалии, на севере сектора Газы

ЦАХАЛ утром 6 октября 2024 года объявил: ночью 162-я дивизия начала операцию по уничтожению инфраструктуры террора в районе Джабалии, на севере сектора Газы.

Силы 401-й и 460-й бригад окружили район, в котором находятся террористы ХАМАСа. ВВС, взаимодействуя с 215-й бригадой, атаковали десятки целей в районе Джабалии, включая склады боеприпасов, подземные инфраструктуры, группы боевиков и др.

"Операция будет продолжаться столько, сколько необходимо, систематически нанося ущерб и полностью уничтожая террористическую инфраструктуру в этом районе", – заявляет ЦАХАЛ.

Отметим, что ЦАХАЛ действовал в районе Джабалии с первых месяцев войны "Железные мечи", начавшейся в октябре 2023 года после вторжения террористов из Газы на территорию Израиля.