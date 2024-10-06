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ЦАХАЛ: на юге Ливана найден тайник с оружием спецназа "Радуан". Видео

время публикации: 06 октября 2024 г., 16:00 | последнее обновление: 06 октября 2024 г., 16:03
ЦАХАЛ: на юге Ливана найден тайник с оружием спецназа "Радуан"
Пресс-служба ЦАХАЛа
ЦАХАЛ: на юге Ливана найден тайник с оружием спецназа "Радуан"
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ сообщает, что в ходе наземной операции на юге Ливана был обнаружен склад вооружений и боевой техники, судя по всему, принадлежавший боевикам "Радуан" (спецназа "Хизбаллы").

Тайники, в которых хранились сотни единиц оружия, а также автомобиль высокой проходимости, были найдены бойцами бригады "Цанханим", действующими в настоящее время в южных районах Ливана.

Кроме того, в этом районе были обнаружены ракетные пусковые установки, минометы, мины и ракеты, противотанковые ракеты, гранаты и многое другое. Оружие изъято и будет доставлено на территорию Израиля.

Бои на юге Ливана продолжаются.

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