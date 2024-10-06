Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 6 октября: операции около Тубаса и в Хевроне
время публикации: 06 октября 2024 г., 06:51 | последнее обновление: 06 октября 2024 г., 06:55
Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.
Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 6 октября действовали в Акабе (северо-западней Тубаса), в лагере Акабат Джабр (на юге Иерихона) и в Хевроне.
Происходили вооруженные столкновения.
О пострадавших с израильской стороны минувшей ночью не сообщалось.
Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.
ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 6 октября.