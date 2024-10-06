Ракетный обстрел Хайфы. Поступают сообщения о падении обломков в городе, один раненый

В 23:22 сигнал тревоги системы раннего предупреждения об угрозе ракетных обстрелов прозвучал в Хайфе. В городе были слышны взрывы.

Радиостанция "Кан Бет" передает, что поступают сообщения от жителей о падении ракеты или обломков в районе южного выезда из города. По другим сообщениям, ракета упала рядом с одним из ресторанов.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что из Ливана в сторону Хайфы было запущено пять ракет, была предпринята попытка их перехвата. Зафиксировано падение в черте города. ЦАХАЛ проводит расследование.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что падение обломков произошло в пяти разных районах города. Причинен ущерб нескольким жилым домам.

Один человек получил ранения средней тяжести осколками.

Информаци уточняется.