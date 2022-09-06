К 15-летию операции по уничтожению ядерного реактора в Сирии ЦАХАЛ рассекретил еще один документ

В ночь на 6 сентября 2007 года израильские самолеты атаковали строящийся ядерный реактор в районе Дир аз-Зура, в 450 км к северу от Дамаска, и уничтожили его. Операция носила название "מחוץ לקופסה" ("Outside the Box"), которое можно перевести как "Разрыв шаблона", "Уход от шаблона", "Неконвенциональный (нестандартный) подход", "За гранью обычного", "Импровизация", "Вне рамок", а также условное название объекта атаки – "Кубик".

6 сентября 2022 года пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала новый некогда секретный документ, свидетельствующий о том, что о строительстве ядерного объекта в Сирии Израилю было известно за пять лет до проведения операции. На опубликованном документе указана дата – сентябрь 2002 года, а в нем говорится: "В последнее время стало известно, что в сирийской комиссией по атомной энергии осуществляются (или осуществлялись) секретные проекты, о которых нам не было известно. Имеющееся информация не указывает на реализацию в Сирии военной ядерной программы, но говорит о работах, которые могут приблизить появление такой программы... "

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אגף המודיעין העריך כבר לפני עשרים שנה שסוריה בונה כור גרעיני.



15 שנים לאחר מבצע ״מחוץ לקופסה״: כעת נחשף כי אגף המודיעין העריך כחמש שנים לפני, כבר בשנת 2002, כי סוריה מנהלת פרויקט חשאי – שלימים התגלה ככור הגרעיני בסוריה>> pic.twitter.com/H0SFTU0uDr — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) September 6, 2022

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Израиль впервые официально признал проведение операции по уничтожению ядерного объекта на территории Сирии в марте 2007 года. До того дня данная информация в Израиле публиковалась только со ссылкой на зарубежные СМИ, хотя некоторые израильские политики и эксперты давали комментарии по данному поводу.

Для проведения операции были задействованы боевые самолеты F-16 и F-15. Непосредственное уничтожение реактора осуществили четыре самолета F-16.

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Решение о засекречивании факта израильского воздушного удара по сирийскому ядерному объекту было принято в связи с высокой вероятностью военного ответа со стороны Сирии. ЦАХАЛ в сентябре 2007 года был готов к отражению подобной атаки и началу активных действий против сирийской армии. Но Дамаск предпочел скрыть факт уничтожения ядерного реактора и военного ответа не последовало.

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Армейская пресс-служба приводит комментарии бывшего начальника генштаба Габи Ашкенази и нынешнего начальника генштаба Гади Айзенкота, отмечающих, что ядерный проект в Сирии представлял угрозу не только для Израиля, но и для всего региона. Израильское командование напоминает, что спустя несколько лет после этой операции район Дир аз-Зур был захвачен боевиками "Исламского государства", и ядерный объект мог оказаться под их контролем.