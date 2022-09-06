В Лоде убиты Манар Хаджадж и ее 14-летняя дочь Хадэра

На улице Рав Кук в Лоде были убиты из огнестрельного оружия 34-летняя Манар Хаджадж и ее 14-летняя дочь Хадэра.

Сестра-близнец Хадэры была ранена. Она находится в больнице "Асаф а-Рофэ" ("Шамир"), ее состояние средней тяжести.

Полиция проводит расследование, однако пока не сообщается о задержаниях по этому делу. Пресс-служба полиции заявила, что исключила версию семейного конфликта.

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По одной из версий, которые озвучивают СМИ со ссылкой на местных жителей, речь идет о криминальных разборках, в которых был замешан отец девочек.

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Премьер-министр Израиля Яир Лапид после этой трагедии пообещал усилить в городах присутствие полиции и ужесточить наказание за подобные преступления.