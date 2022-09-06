adv_09 m_ar_top_1
adv_10 ar_top_1
Иерусалим:
19 - 28°
Тель-Авив:
24 - 30°
Эйлат:
27 - 37°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
$ 3.415 ₪ 3.387 ₪
Иерусалим:
19 - 28°
Тель-Авив:
24 - 30°
Эйлат:
27 - 37°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • АВТОМОБИЛИ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    В Израиле

    В Лоде убиты Манар Хаджадж и ее 14-летняя дочь Хадэра

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото
    В Лоде убиты Манар Хаджадж и ее 14-летняя дочь Хадэра
    Пресс-служба полиции Израиля

    На улице Рав Кук в Лоде были убиты из огнестрельного оружия 34-летняя Манар Хаджадж и ее 14-летняя дочь Хадэра.

    Сестра-близнец Хадэры была ранена. Она находится в больнице "Асаф а-Рофэ" ("Шамир"), ее состояние средней тяжести.

    Полиция проводит расследование, однако пока не сообщается о задержаниях по этому делу. Пресс-служба полиции заявила, что исключила версию семейного конфликта.

    adv_11 m_ar_1

    По одной из версий, которые озвучивают СМИ со ссылкой на местных жителей, речь идет о криминальных разборках, в которых был замешан отец девочек.

    adv_12 incontent_1

    Премьер-министр Израиля Яир Лапид после этой трагедии пообещал усилить в городах присутствие полиции и ужесточить наказание за подобные преступления.

    adv_13 m_end_ar_wwh
    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 5 Сентября 2022
    В результате стрельбы в Лоде убиты женщина и ее дочь
    adv_14 ar_middle_wwh
    adv_15 ar_middle_yandex
    adv_16 ar_middle_mobile_yandex
    adv_17 ar_right_wwh
    adv_18 ar_right_1

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    11:51 Прощальная речь Бориса Джонсона: "Я возвращаюсь к сохе"
    11:43 Спад седьмой волны коронавируса в Израиле: заражены около 9 тысяч человек, более 320 в больницах
    10:29 В Лод направлены 300 сотрудников полиции и МАГАВа
    10:12 Десятки деятелей киноискусства заявили о поддержке Фонда кинематографии в Самарии
    09:27 МИД Израиля вернул посла из Марокко из-за конфликтов в посольстве
    09:05 Операция "Волнорез" продолжается: задержаны десять подозреваемых в терроре
    08:41 Генштаб ВСУ опубликовал данные о потерях российской армии на 195-й день войны
    06:52 Убийство десяти человек в Канаде: один из подозреваемых найден мертвым
    adv_19 ar_right_2
    adv_20 ar_right_3
    adv_21 ar_right_4
    adv_22 ar_right_5