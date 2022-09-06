В Лоде убиты Манар Хаджадж и ее 14-летняя дочь Хадэра
время публикации: | последнее обновление:
На улице Рав Кук в Лоде были убиты из огнестрельного оружия 34-летняя Манар Хаджадж и ее 14-летняя дочь Хадэра.
Сестра-близнец Хадэры была ранена. Она находится в больнице "Асаф а-Рофэ" ("Шамир"), ее состояние средней тяжести.
Полиция проводит расследование, однако пока не сообщается о задержаниях по этому делу. Пресс-служба полиции заявила, что исключила версию семейного конфликта.
adv_11 m_ar_1
По одной из версий, которые озвучивают СМИ со ссылкой на местных жителей, речь идет о криминальных разборках, в которых был замешан отец девочек.
adv_12 incontent_1
Премьер-министр Израиля Яир Лапид после этой трагедии пообещал усилить в городах присутствие полиции и ужесточить наказание за подобные преступления.
adv_13 m_end_ar_wwh
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 5 Сентября 2022
В результате стрельбы в Лоде убиты женщина и ее дочь
В результате стрельбы в Лоде убиты женщина и ее дочь
adv_14 ar_middle_wwh
adv_15 ar_middle_yandex
adv_16 ar_middle_mobile_yandex