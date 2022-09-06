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    В Израиле

    Ганц дал старт избирательной кампании "Махане Мамлахти", он претендует на пост главы правительства

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    Бени Ганц
    Tomer Neuberg/Flash90

    Вечером во вторник, 6 сентября, в Тель-Авиве министр обороны Израиля, лидер партийного блока "Махане Мамлахти" Бени Ганц анонсировал начало предвыборной кампании и фактически декларировал свои намерения занять пост главы правительства после выборов в Кнессет 25-го созыва. Выступили также другие лидеры блока: Гидеон Саар и Гади Айзенкот.

    Кампейн "Махане Мамлахти" будет идти под лозунгом: "Разделяющий Израиль ведет к гражданской войне". Основная идея кампании: объединение политических сил с целью возвращения стабильности в стране.

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    Ганц отметил, что в настоящее время Израиль переживает "величайший политический кризис" и "трудные времена".

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    Примечательно, что по времени выступление Ганца в Тель-Авиве совпало с очередной серией ударов по иранским объектам в Сирии.

    Отметим, что Бени Ганц действительно по итогам выборов может занять пост премьер-министра, хотя у его партии почти нет шансов обойти "Ликуд" или "Еш Атид" по числу мандатов. Как бы ни складывалась новая коалиция, она почти наверняка не сможет обойтись без "Махане Мамлахти". И хотя Ганц заявлял, что не войдет в коалицию с Биньямином Нетаниягу, он может при определенных условиях вновь пойти на союз с лидером "Ликуда", в котором будет первым в ротации на посту главы правительства. Возможен ротационный вариант и в случае союза с Яиром Лапидом, который уже однажды уступал (Нафтали Беннету) право первенства.

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    В недавнем интервью NEWSru.co.il Бени Ганц так говорил о том, что означает "государственность" в контексте создания блока "Махане Мамлахти" (дословный перевод "Лагерь государственников"): "Это, в первую очередь, правильный баланс, который ставит интересы государства выше личных и политических интересов, который соединяет правых и левых, арабов и евреев, религиозных и светских. Это место, где мы требуем от человека признать государство, его важность и работать на его благо, а государство смотрит, в чем потребности человека. При этом в некоторых вопросах мы чуть правее, например в вопросах безопасности, в чем-то чуть левее – в социальных вопросах и тому подобном".

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 23 Августа 2022
    "Мы хотим исправлять, а "Ликуд" – разрушать". Интервью с министром обороны Бени Ганцем
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