ШАБАК и полиция задержали подозреваемых в покушении на кандидата в мэры Нацерета

Пресс-служба полиции Израиля сообщает, что в результате совместного расследования полиции и ШАБАКа сегодня ночью были задержаны трое подозреваемых в покушении на кандидата мэра Нацерета.

На публикацию данных подозреваемых и подробностей расследования наложен запрет.

Напомним, вечером 28 августа поступили сообщения о стрельбе в Нацерете из движущегося автомобиля. В результате нападения были ранены кандидат в мэры Нацерета и два его брата.

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В связи с тем, что нападение было сочтено политическим покушением, к расследованию была подключена Общая служба безопасности (ШАБАК).