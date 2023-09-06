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    В Израиле

    ШАБАК и полиция задержали подозреваемых в покушении на кандидата в мэры Нацерета

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    ШАБАК и полиция задержали подозреваемых в покушении на кандидата в мэры Нацерета
    Nati Shohat/FLASH90

    Пресс-служба полиции Израиля сообщает, что в результате совместного расследования полиции и ШАБАКа сегодня ночью были задержаны трое подозреваемых в покушении на кандидата мэра Нацерета.

    На публикацию данных подозреваемых и подробностей расследования наложен запрет.

    Напомним, вечером 28 августа поступили сообщения о стрельбе в Нацерете из движущегося автомобиля. В результате нападения были ранены кандидат в мэры Нацерета и два его брата.

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    В связи с тем, что нападение было сочтено политическим покушением, к расследованию была подключена Общая служба безопасности (ШАБАК).

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    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 28 Августа 2023
    Стрельба в Нацерете: ранены кандидат в мэры и два его брата
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