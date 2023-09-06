В Эйн-Геди найден тайник с оружием времен восстания Бар-Кохбы

В одной из пещер национального заповедника Эйн-Геди был обнаружен тайник с древним оружием, которому, по оценкам археологов, не менее 1900 лет.

В тайнике были найдены четыре меча и наконечник стрелы, которые хранились в чехлах из дерева и кожи и хорошо сохранились.

По мнению ученых, оружие было спрятано в тайнике еврейскими повстанцами, захватившими мечи в ходе военных действий.

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Тайник был найден совершенно случайно. В этой же пещере 50 лет назад были обнаружены древнееврейские надписи, оставленные на сталактите в период Первого храма. Исследователи посетили пещеру с целью проведения мультиспектральной съемки древних надписей и случайно наткнулись на тайник с оружием.