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    В Израиле

    В Эйн-Геди найден тайник с оружием времен восстания Бар-Кохбы

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    Работы в пещере, в которой был найден тайник
    Управление древностей Израиля. Фото: Oriya Amichai     Извлечение мечей из расщелины, где они были спрятаны
    Управление древностей Израиля. Фото: Эмиль Аладжем     Пещера возле Эн-Геди, где были найдены мечи.
    Управление древностей Израиля. Фото: Эмиль Аладжем     ВСЕ ФОТО

    В одной из пещер национального заповедника Эйн-Геди был обнаружен тайник с древним оружием, которому, по оценкам археологов, не менее 1900 лет.

    В тайнике были найдены четыре меча и наконечник стрелы, которые хранились в чехлах из дерева и кожи и хорошо сохранились.

    По мнению ученых, оружие было спрятано в тайнике еврейскими повстанцами, захватившими мечи в ходе военных действий.

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    Тайник был найден совершенно случайно. В этой же пещере 50 лет назад были обнаружены древнееврейские надписи, оставленные на сталактите в период Первого храма. Исследователи посетили пещеру с целью проведения мультиспектральной съемки древних надписей и случайно наткнулись на тайник с оружием.

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