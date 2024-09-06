СМИ: американская активистка умерла от ранения, полученного в ходе беспорядков в деревне Байта
время публикации: 06 сентября 2024 г., 15:36 | последнее обновление: 06 сентября 2024 г., 16:28
Палестинские источники сообщают, что американская пропалестинская активистка турецкого происхождения Аиша Нур Эзги умерла от ранения, полученного во время беспорядков в деревне Байта недалеко от Шхема.
Она была доставлена в больницу в Шхеме, где врачи констатировали ее смерть. Палестинские источники настаивают на том, что 26-летняя активистка была ранена в результате действий ЦАХАЛа. Пресс-служюа ЦАХАЛа пока не комментирует этот инцидент.