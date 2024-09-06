Итамар Бен-Гвир подвергся нападению на набережной в Тель-Авиве
время публикации: 06 сентября 2024 г., 15:48 | последнее обновление: 06 сентября 2024 г., 16:01
Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, прогуливавшийся в окружении семьи в районе набережной Геула в Тель-Авиве, подвергся нападению.
Как сообщает пресс-служба полиции, 27-летняя девушка, жительница Тель-Авива, бросила в лицо министру пригоршню песка. После этого она попробовала скрыться, бросившись в море, но была задержана и доставлена для допроса следователями.