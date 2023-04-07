Недоувольнение Галанта, террор и переговоры. Итоги политической недели

Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию пятничных обзоров политической ситуации, которые готовит журналист Габи Вольфсон.

Говорят, что мудрый человек никогда не попадет в ситуацию, из который которой умный найдет выход. На этой неделе очень у многих в политической системе и вокруг нее сложилось впечатление, что премьеру-министру Биньямину Нетаниягу отказали и политическая мудрость, и политический ум. До сих пор никто не нашел удовлетворительного ответа на вопрос, что привело премьер-министра к решению уволить министра обороны Йоава Галанта. Намерение примерно наказать вольнодумца-Галанта, при этом припугнув остальных замысляющих подобное? Возможно. Но возник эффект бумеранга. Это не только сотни тысяч демонстрантов на улицах, это не только убийственная критика в СМИ, это не только ядовитые выпады со стороны оппозиции. Ко всему этому Нетаниягу привык. Однако на сей раз против него выступили в его собственном доме.

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"Если бы спросили меня, то я был посоветовал воздержаться от увольнения министра обороны", – сказал министр науки Офир Акунис в интервью "Кешет". По шкале всегда лояльного к премьеру Акуниса, речь идет о восьмибалльном землетрясении. Акунис не первым выразил свои сомнения в мудрости решения, принятого Нетаниягу. Глава комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне Юлий Эдельштейн заявил в интервью NEWSru.co.il: "В "Ликуде", который я знаю много лет, людей не снимают с постов за высказанную точку зрения". Давид Битан заявил, что "ликудники не должны соглашаться на предложение занять пост Йоава Галанта". Но Эдельштейн и Битан давно не входят в круг приближенных Нетаниягу в "Ликуде". Скорее напротив. А критика со стороны Акуниса, а также некоторых других, высказывающихся вполголоса, также как и отказ Ави Дихтера занять место недоуволенного Йоава Галанта, это ясный сигнал тревоги, который был отчетливо слышен в канцелярии премьер-министра. Однако и на сей раз правильные выводы сделаны не были, несмотря на то, что арабы в очередной раз предоставили евреям очень удобную лестницу для того, чтобы слезть с дерева внутренних распрей и объединиться.

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Обострение в сфере безопасности, которое мы наблюдаем с первых дней праздника Песах, было ожидаемым. Высокопоставленные военные говорили перед праздником об ослаблении фактора сдерживания, о высокой мотивации ХАМАСа по возможности накалить обстановку в Иудее, Самарии и Иерусалиме, о давлении, которое Иран оказывает на "Хизбаллу", подталкивая ее к эскалации, о том, что теракт на перекрестке Мегидо был только анонсом, о взрывоопасной Храмовой горе, о городах со смешанным населением. И всё же все надеялись, что повышенная готовность сил безопасности вкупе с базисным нежеланием ХАМАСа и "Хизбаллы" идти на открытую эскалацию позволят избежать вспышки. К настоящему моменту трудно сказать, что позволит в короткие сроки рекам вернуться в берега, или мы находимся на пороге широкомасштабного противостояния на одном или нескольких направлениях. Как бы то ни было, сценарий эскалации был известен и предсказуем и давал премьер-министру хороший шанс пойти на мировую с главой оборонного ведомства. Однако глава правительства предпочел объявить, что лишь "откладывает" решение вопроса по кризису с Галантом. Создав ненужный кризис, Нетаниягу прошел мимо шанса, который сам шел в руки, чтобы немного восстановить стабильность. Хотя бы в "Ликуде".

Про возможность раскола "Ликуда" в оппозиции говорили еще в период политического тупика 2019-2022 годов. Всякий раз, когда попытка выйти из тупика завершалась провалом, депутаты от оппозиционных партий начинали строить планы, связанные с расколом в "Ликуде". Мол, вот-вот подводные течения в правящей партии прорвутся наружу, и "Ликуд" расколется. Чаще других это озвучивали депутаты от партии "Наш дом Израиль", но реального раскола не было. Выход из "Ликуда" Гидеона Саара, Зеэва Элькина и Шарен Аскель хоть и повлиял на итоги выборов 2021 года, вряд ли может считаться таковым. Сегодня это уже далеко не фантастический сценарий, особенно если популярность нынешнего правительства расти не будет, а Биньямин Нетаниягу останется на своем посту. Ликудники простили Нетаниягу утрату власти в 2021 году, так как по мнению многих из них, победа на выборах была "украдена" в результате манипуляций и обмана избирателей. Сейчас ситуация иная. Нетаниягу впервые уступает в опросах лидерство в том, что касается личного соответствия критериям премьер-министра. В соответствии с опросом "Мидгам", избиратели предпочитают Бени Ганца. С момента возвращения Нетаниягу на пост премьер-министра невозможно упомянуть опросы, где его статус был бы столь плачевен. Опросы – это не наука и тем более не прогноз выборов. Опрос – это отражение тенденции, и тенденция эта ничего хорошего Биньямину Нетаниягу не сулит.

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Популярность Бени Ганца и его партии растет. Трудно поверить, что лишь три месяца назад в штабе "Махане Мамлахти" подводили неутешительные итоги предвыборной кампании. Сегодня "государственники" растут от опроса к опросу. "Мы будем крупнейшей партией в Израиле", – объявил Гидеон Саар в интервью телеканалу "Кешет". Еще совсем недавно такое заявление было бы воспринято как ни на чем не основанное пустозвонство. Cегодня Бени Ганц пожинает плоды вменяемости. Его не отождествляют с лидерами демонстраций на улице Каплан, которые, судя по всему, готовы вести войну до полного уничтожения любых идей, проводимых нынешним правительством. И в то же время, избиратели Ганца не могут предъявить ему претензии в соглашательстве. Ганц последовательно выступает против реформы юридической системы, но его слова о том, что "реформа нужна, но не такая", вызывают больше доверия, чем аналогичные слова, сказанные Лапидом. Многие израильтяне – и это бесспорное и гигантское достижение инициаторов реформы – все более явно предпочитают тех, кто остановит революцию Левина-Ротмана, но не откатится назад к тому, что есть сегодня, а постепенно двинется вперед. Многие израильтяне хотят реформы юридической системы, и поэтому предпочитают партию Ганца, где есть Саар и Элькин, а не партию Лапида, где есть Карин Эльхарар и Орна Барбивай.

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Но еще больше израильтяне хотят примирения. Не на словах, а на практике. Очень многие, даже в правом лагере, были бы готовы на присоединение сегодня Ганца к коалиции. Вряд ли – на присоединение Лапида, Либермана или Михаэли.

Но до этого еще далеко. А пока в президентской канцелярии продолжаются попытки прийти к соглашению хоть о чем-нибудь. Обе стороны понимают, что тайм-аут, взятый сейчас, это не больше, чем тайм-аут, и как говорил в свое время Гидеон Саар, смысл каждого тайм-аута в том, что он рано или поздно заканчивается. Тайм-аут, взятый коалицией для переговоров по реформе, истечет уже в конце этого месяца, когда Кнессет вернется с каникул. Если к этому моменту не будет достигнуто соглашение (спойлер: не будет), перед Нетаниягу встанет вопрос: продлевать ли отсрочку или идти на одностороннее утверждение реформы. И тот, и другой шаг могут подтолкнуть к серьезным катаклизмам в "Ликуде", вплоть до раскола.

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И этот дедлайн накладывается на еще одно событие, о котором говорят еще очень мало, но подготовка к нему идет уже полным ходом. 27 апреля возле Кнессета состоится то, что организаторы называют "демонстрацией миллиона правых избирателей". Митинг состоится на следующий день после Дня Независимости, за несколько дней до возобновления работы Кнессета. До митинга еще почти три недели, но работа по его подготовке в самом разгаре. По замыслу организаторов, это будет "крупнейшая в истории демонстрация правых израильтян, которые выскажут свою поддержку реформе и ее утверждению". Вряд ли Нетаниягу будет принимать решения только под давлением улицы, но чем более многочисленным будет митинг, тем сложнее Нетаниягу будет его игнорировать.

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Но помимо тайминга, есть и сам процесс, и в настоящий момент выглядит он дающим мало надежд на успех. На этой неделе рабочая группа "Ликуда" пополнилась тремя участниками: министром просвещения Йоавом Кишем, а также депутатами Ханохом Мильвицким и депутатом Кэти Шитрит. При все уважении к этим людям и их способностям, совершенно очевидно, что их кооптация в рабочую группу продиктована политическими, а не практическими интересами. В политических кругах все больше сравнивают происходящее в президентской канцелярии с переговорами, которые в 2008 году вела Ципи Ливни с Ахмадом Куреи (он же Абу Алла). "Ливни мечтала вести переговоры, и мы отдали ей канал переговоров с Куреи. Всем было понятно, что это философский семинар, который не приведет к результатам, но политику тоже надо учитывать", – рассказывал позднее тогдашний премьер-министр Эхуд Ольмерт. Сам он, напомним, в то время вел переговоры с Махмудом Аббасом, которые едва не закончились отказом Израиля от суверенитета над Стеной Плача.

Возможно ли, что сегодня, где-то далеко за кулисами, идут переговоры, и мы однажды проснемся и узнаем, что есть соглашение между сторонниками и противниками реформы? Маловероятно, но не исключено. А происходящее в президентской канцелярии привести к договоренности не может не только из-за гигантского числа участников (соглашения достигаются в результате осторожных переговоров между профессионалами, а не на симпозиуме с участием полутора десятка политиков), но и из-за неоднородности требований оппозиции. Яир Лапид настаивает на том, чтобы речь шла о принятии Конституции или, как он сказал в интервью "Кан РЭКА", "ее основ, которые готовы поддержать 80 депутатов".

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Ганц, в свою очередь, отдал распоряжение своей рабочей группе искать пути к соглашению по вопросу о составе комиссии по выбору судей. "Если этот вопрос разрешится, то удастся разрешить и остальные", – заявляют в окружении Ганца. Есть ли у главы "Махане Мамлахти" мандат и достаточно ли политической воли, чтобы навязать своим сторонникам компромисс, который как любой компромисс, будет включать не только достижения, неизвестно.

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Иллюстрацию того, насколько разрозненна оппозиция, мы получили с началом "пасхальной эскалации" на севере и юге. В то время, как Ганц и Лапид заявили, что окажут поддержку правительству в шагах по противостоянию "агрессии со стороны любого врага", Мерав Михаэли заявила, что задача оппозиции заключается не в том, чтобы автоматически поддерживать правительство. "Напротив. Наша задача внимательно следить за тем, что творит правительство безответственных кахников-экстремистов", – заявила Мерав Михаэли. Как тут не вспомнить прошлую оппозицию и резкую критику в ее адрес за отказ поддержать законопроекты коалиции, например закон о гражданстве.

События в сфере безопасности очень часто понижают уровень напряженности во внутреннем противостоянии. Демонстрации противников реформы, запланированные на исход ближайшего шаббата, состоятся, и хоть их организаторы уже заявляют, что они пройдут под знаком солидарности с жителями юга, нет сомнений в том, что главной темой останется борьба с правительством. Вероятнее всего митинги сторонников реформы состоятся также. Все это, разумеется, в том случае, если события на севере, юге или в Иерусалиме не примут масштаба крупномасштабной конфронтации, которая отодвинет на второй и третий план дискуссии и разборки в нашей политической системе.