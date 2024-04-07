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Израиль

Тревога около границы Газы: ракетный обстрел из сектора

время публикации: 07 апреля 2024 г., 12:56 | последнее обновление: 07 апреля 2024 г., 13:30
Тревога около границы Газы: ракетный обстрел из сектора
Фото NEWSru.co.il

В 12:55 7 апреля в поселках Тальмей Элиягу, Сдэ Ницан, Цохар и Охад, Мивтахим Амиоз Йеша, расположенных около границы с сектором Газы, был слышен сигнал тревоги.

Зафиксирован ракетный обстрел из Газы.

Судя по имеющимся данным, пять ракет были выпущены из района Хан-Юниса, который незадолго до того покинули израильские военные. Две ракеты перехвачены системой ПРО "Железный купол".

Информация о последствиях обстрела уточняется.

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