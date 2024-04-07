Тревога около границы Газы: ракетный обстрел из сектора

В 12:55 7 апреля в поселках Тальмей Элиягу, Сдэ Ницан, Цохар и Охад, Мивтахим Амиоз Йеша, расположенных около границы с сектором Газы, был слышен сигнал тревоги.

Зафиксирован ракетный обстрел из Газы.

Судя по имеющимся данным, пять ракет были выпущены из района Хан-Юниса, который незадолго до того покинули израильские военные. Две ракеты перехвачены системой ПРО "Железный купол".

Информация о последствиях обстрела уточняется.