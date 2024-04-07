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Израиль

В Газе обнаружен и взорван туннель, ликвидированы террористы. Видео

время публикации: 07 апреля 2024 г., 13:32 | последнее обновление: 07 апреля 2024 г., 13:41
В Газе обнаружен и взорван туннель, ликвидированы террористы. Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ продолжает наземную операцию в секторе Газы. В районе Аль-Амаль в Хан-Юнисе, на юге сектора, действуют бойцы бригады "Коммандос".

В ходе операции обнаружен очередной туннель протяженностью около 900 метров, внутри которого были жилые комнаты, в которых найдено оружие. После завершения обысков туннель был взорван бойцами инженерного спецназа "Яалом". Недалеко от туннеля был ликвидирован боевик.

Сообщается также о ликвидации двух боевиков и одного командира ХАМАСа с помощью высокоточной ракеты.

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