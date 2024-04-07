В Газе обнаружен и взорван туннель, ликвидированы террористы. Видео

ЦАХАЛ продолжает наземную операцию в секторе Газы. В районе Аль-Амаль в Хан-Юнисе, на юге сектора, действуют бойцы бригады "Коммандос".

В ходе операции обнаружен очередной туннель протяженностью около 900 метров, внутри которого были жилые комнаты, в которых найдено оружие. После завершения обысков туннель был взорван бойцами инженерного спецназа "Яалом". Недалеко от туннеля был ликвидирован боевик.

Сообщается также о ликвидации двух боевиков и одного командира ХАМАСа с помощью высокоточной ракеты.