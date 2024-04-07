Вывод 98-й дивизии из Газы. Комментарий ЦАХАЛа

Арабские и израильские СМИ сообщили 7 апреля, что силы 98-й дивизии "А-Эш", действовавшие в последние недели в Хан-Юнисе в районах Аль-Амаль и Аль-Карара, выходят из сектора Газы.

Предполагается, что речь идет о передислокации в рамках подготовки к операции в Рафахе (Рафиахе).

Судя по имеющимся данным, в Газе продолжает действовать 162-я дивизия (933-я бригада "Нахаль", 84-я бригада "Гивати", 401-я бригада "Иквот а-Барзель"), а также бригада "Коммандос" (спецподразделения "Эгоз", "Маглан", "Дувдеван"). 401-я бригада удерживает коридор рассечения по линии Нецарим (центральная часть сектора), другие подразделения 162-й дивизии и дивизии Газы стоят вдоль границы сектора.

В отчете ЦАХАЛа за последние сутки о действиях в Газе 98-й дивизии и 162-й дивизии ничего сказано не было, сообщалось только о действиях спецназа.

ЦАХАЛ официально заявляет: "После выполнения своей задачи и ликвидации "бригады Хан-Юнис" – одной из двух наиболее значимых бригад террористической организации ХАМАС, силы 98-й дивизии перешли с боевого порядка к тактике операций. Дивизия добилась впечатляющих успехов в рамках одновременного маневра, в ходе которого она действовала на земле и под землей, а также на важных объектах террористов. Дивизия добилась свободы действий в районе Хан-Юниса, как и на севере сектора Газы. После отхода дивизии силы ЦАХАЛа будут проводить целенаправленные рейды и операции в соответствии с оперативной необходимостью – для того, чтобы максимально углубить достижения, минимизируя число жертв".